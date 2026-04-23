Un piloto captó una imagen nunca antes vista del volcán Maipo y la Laguna del Diamante

Entre montañas y cielos abiertos, Mendoza regala paisajes imponentes que impactan a quienes pasan por la provincia por primera vez. Durante un vuelo de Santiago de Chile a Buenos Aires , un piloto capturó imágenes impacantes de uno de los paisajes más emblemáticos de la cordillera mendocina.

A menos de una hora de Mendoza: el lugar escondido perfecto para una escapada diferente

Desde un lugar privilegiado en las alturas, el hombre mostró la Laguna del Diamante y el Volcán Maipo , rodeados por las primeras nevadas otoñales.

Registrada desde el aire, la imagen deja al descubierto una combinación de nieve, texturas y extensión , detalles que pocas veces se pueden apreciar desde tierra. El paisaje pone en valor la imponencia de la Cordillera de los Andes en esta época del año.

El video fue compartido por Marcelo Cussino y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios dejaron sus comentarios sobre la magetsuosidad y belleza de los paisajes de Mendoza. "Que majestuoso. Espectacular vista "; "Hermoso" , fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

En esta época del año, las primeras nevadas del otoño comienzan a cubrir las cumbres y transforman el paisaje de Mendoza. El contraste entre la roca, la nieve reciente y el espejo de agua, generan una escena poco habitual, que resalta aún más cuando es observada desde el aire. Estas condiciones, sumadas a la claridad del cielo en alta montaña, permiten obtener imágenes con un nivel de detalle y profundidad, difícil de apreciar desde otro ángulo.

Emblemas naturales de Mendoza

El volcán Maipo y la Laguna del Diamante se ubican en plena cordillera mendocina, en una de las zonas más emblemáticas del sur provincial.

Con un majestuoso paisaje rodeado de vegas altoandinas y campos de escoria volcánica, los espejos de agua dan un imponente marco a las aguas cristalinas de la laguna, sumado al gran atractivo del vistaje de guanacos a lo largo de la reserva.

Por otro lado, el Maipo es uno de los volcanes más reconocidos de la región, que representa la última manifestación en la evolución del Complejo Volcánico Caldera Diamante. El lugar se destaca por sus aguas profundas y su característico color, que refleja el entorno montañoso.