Arquitectura modular en el Atuel: diseño contemporáneo y respeto por el paisaje en Valle Grande

En el sur mendocino, la arquitectura redefine la experiencia de integración a través de una construcción precisa que potencia el vínculo con la naturaleza.

En Valle Grande, el proyecto Puente Lounge propone habitar el territorio respetando la naturaleza. Estos nuevos módulos turísticos de diseño contemporáneo ofrecen una estadía exclusiva frente al Río Atuel, integrándose al paisaje sin alterarlo. Una propuesta de arquitectura sostenible donde el entorno es el protagonista y la premisa fundamental es el equilibrio con el ecosistema.

El proyecto, desarrollado por el estudio especializado modulito.estudio de los arquitectos Greta Nirich y Pablo Santos, propone una forma distinta de vincularse con el paisaje mendocino a través de espacios mínimos de alto confort.

Minimalismo estratégico y respeto por el entorno d860f359-6bff-4ab4-a478-2c666637f243.jpg La arquitectura redefine la experiencia de integración a través de una construcción precisa que potencia el vínculo con la naturaleza. Luis Abba La propuesta se compone de dos unidades de 27 metros cuadrados cada una, implantadas estratégicamente entre sauces y vegetación autóctona a escasos metros del curso de agua. La lógica de intervención es quirúrgica: los módulos se elevan sobre vigas de hormigón, una decisión técnica que reduce el impacto sobre el suelo natural y preserva las condiciones preexistentes del terreno. Esta búsqueda de una implantación liviana se complementa con un sistema constructivo eficiente, ya que las unidades fueron prefabricadas íntegramente en taller y luego montadas en el sitio. Este proceso no solo permitió alcanzar estándares de calidad superiores en las terminaciones, sino que también optimizó los tiempos de obra y minimizó la presencia de actividad constructiva en un área de alto valor paisajístico.

Diálogo material entre el refugio y el exterior Desde lo formal, los lofts presentan un juego de contrastes que dialoga con las luces y sombras del cañón. Mientras que su envolvente exterior metálica y oscura busca mimetizarse con el entorno, el interior apuesta por la calidez absoluta mediante el uso de madera natural. El diseño interior no es casual; las amplias superficies vidriadas funcionan como un diafragma que diluye el límite entre el adentro y el afuera, incorporando el río y la montaña como parte activa del espacio habitable. En estos módulos, el lujo se entiende como la posibilidad de contemplar el paisaje desde la cama o descansar bajo el sonido del río, convirtiendo a la arquitectura en un vehículo para la desconexión y la contemplación.

El sello de una arquitectura con anclaje territorial Este desarrollo en Valle Grande es parte de una línea de trabajo que los arquitectos Nirich y Santos vienen consolidando en Mendoza y Córdoba, centrada en la construcción modular de alta gama y el diseño con identidad local. La trayectoria de modulito.estudio ha sido reconocida en diversos certámenes, incluyendo el primer premio de la Red Edificar en 2025 en la categoría de obra construida para arquitectos jóvenes. Con esta nueva pieza arquitectónica, el estudio reafirma una visión donde la coherencia técnica y el control del detalle permiten establecer una relación equilibrada y respetuosa entre el acto de habitar y la majestuosidad del paisaje mendocino.