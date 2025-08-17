La posibilidad de cruzarse con tropillas guanacos pastando en su hábitat natural y verlos desaparecer galopando a toda velocidad, bajando por las laderas de la montaña . O alzar la vista y ver a dos imponentes cóndores sobrevolando la zona, entre picos y montes . Incluso, ver como algunos zorros colorados , ya totalmente desvergonzados , se acercan a los visitantes en búsqueda de algo para comer (no hay que alimentar a la fauna silvestre, ya que su instinto es el de cazar a sus presas ). ¡Si hasta uno puede llegar a ver pasar, sigilosos , a algunos ejemplares de puma en la búsqueda de su botín preferido: un guanaco !

A 50 kilómetros de kilómetro cero de Mendoza , y a una hora en auto, se encuentra ubicada la Reserva Natural Villavicencio . Se trata de un sitio de incontable valor natural, patrimonial e histórico . Es el mismo sitio de donde surge el agua natural que lleva su nombre -y que se embotella desde hace más de 120 años -, y donde se encuentra aquel icónico hotel que, de la mano de la etiqueta de las botellas de agua, se ha convertido en el más famoso de Argentina . Pero donde nadie puede alojarse .

El impactante paisaje natural a una hora de Mendoza, con pumas, guanacos y el hotel más famoso de Argentina. Foto: Gentileza Martín Perez @cuyo.birding.3)

"Por año recibimos unos 95.000 visitantes y el turismo sostiene 70% de los gastos en la reserva. En septiembre cumplimos 25 años desde que se declaró reserva natural ", resume entre guanacos, zorros, cóndores y chinchillones la responsable de la Reserva Natural Villavicencio, Silvina Giudici .

De todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con que cuenta Mendoza , Villavicencio es la única de gestión privada (obtuvo la declaración en septiembre de 2000 ). Además, desde 2017 las 60.400 hectáreas comprendidas en el sitio están declarados como Sitio Ramsar por la importancia de sus humedales en lo que hace a la biodiversidad y como fuentes de vida .

Más allá de que Villavicencio se ganó su fama ya a comienzos del siglo XX por las características de sus aguas termales , la trascendencia de este sitio datan de la era precolombina , con los Incas y los Huarpes como protagonistas.

Investigaciones científicas y excavaciones arqueológicas confirman que este sitio fue la primera ruta de conexión entre Argentina y Chile en la región. Desde tiempos inmemoriales, las culturas originarias y los arrieros se vinculaban y comercializaban con las poblaciones trasandinas siguiendo esta ruta.

Fue a fines de 1700 cuando, enviado por la Corona Española, el capitán Joseph Villavicencio llegó al lugar con la intención de buscar cobre, oro y plata. Todas las tierras le fueron entregadas a Villavicencio, incluso aquellas que hoy conforman también las estancias Las Higueras, Canota y, por supuesto, Villavicencio.

Ya en 1800, en plena campaña de Cruce de los Andes, el general José de San Martín también recurrió a esta ruta. Incluso, junto a Juan Gregorio Las Heras llegaron hasta Canota y fue allí donde ambos generales bifurcaron sus caminos.

"Si el día de mañana hay alguna contingencia en la ruta internacional, Villavicencio es el único bypass entre Mendoza y Uspallata", agrega Giudici. Y es que, a través de la ruta 52 -y por dentro de la reserva natural- se puede llegar a Uspallata,

Fauna

En total son 8 los guardaparques que desempeñan sus funciones en Villavicencio. Trabajan en turnos de siete días de trabajo por siete de descanso. Martín Pérez es uno de ellos y quien logra combinar sus dos pasiones en su función, porque -además de guardaparques- también es fotógrafo.

La práctica ha convertido a Pérez en una especie de "fotógrafo oficial de Villavicencio". Y, aunque este hombre - siempre con un chiste en su lengua- es un apasionado de la observación de aves, sus registros incluyen todo tipo de especies presentes en esta zona de los Andes mendocinos.

Cóndores, guanacos, zorros, pumas, choiques e infinidad de aves son parte de su colección, y esas imágenes no solo se convierten en las postales de Villavicencio al mundo, sino también en una inmejorable carta de presentación de Mendoza al mundo.

"Cuando ves nerviosos a los guanacos o los escuchás gritar, es que hay un puma cerca. Con el tiempo me he dado cuenta de eso, por lo que preparo la cámara y ando atento", reconoce Pérez.

Dado que no son muy amigos de la presencia humana, los pumas no son los ejemplares que con más frecuencia se pueden avistar en Villavicencio (sobre todo, si se comparan con guanacos, zorros o hasta cóndores). No obstante, la probabilidad siempre existe, sobre todo teniendo en cuenta que es el hombre quién está en el hábitat de estos felinos.

¿La principal recomendación? Nunca alejarse de los senderos delimitados. Y, en caso de encontrarse con un puma, detener la marcha del vehículo, no bajarse de su interior hasta que este se aleje.

En toda su extensión, la Reserva Natural Villavicencio cuenta con tres eco regiones bien delimitadas. La primera de ellas, en la que se encuentra el ingreso principal, es la región de monte. Luego está el cardonal y, finalmente, la puna (a 3.100 msnm).

La fauna propia de cada una de estas eco regiones interactúa entre sí, lo que generan picos de biodiversidad y especies endémicas (principalmente en plantas). Esta conjunción única de regiones también permite, por ejemplo, que haya presencia de rata chinchilla solo en Villavicencio e inmediaciones. Y esto se convierte en una noticia por demás alentadora para la presencia del Gato Andino (conocido como "El Fantasma de los Andes").

Sitio Ramsar

En las 60.400 hectáreas de Villavicencio se contabilizan 150 humedales. De ellos, 42 cumplen con los criterios para ser declarados sitio Ramsar.

A nivel científico, se denomina humedales a aquellas zonas donde el agua es el principal factor que determina las características del medio y la vida animal y vegetal asociada. En ese sentido, existen los sitios Ramsar, que son aquellos humedales que han sido designados como de importancia internacional para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

Su nombre se desprende de la ciudad iraní donde se firmó un tratado internacional en 1971 y como parte de la Convención sobre los Humedales.

En 2012 la Reserva Villavicencio presentó a la Provincia de Mendoza la solicitud de declaración como sitio Ramsar. El camino técnico a seguir implica que la Provincia haga la solicitud a la Nación, la Nación lo derive a Cancillería y este órgano formalice la presentación a Ramsar.

"Finalmente, en diciembre de 2017 salió la declaración como sitio Ramsar para las 60.400 hectáreas de Villavicencio", rememora Giudici.

La historia del hotel más famoso de Argentina y por qué no está abierto al público

En 1903, casi 200 años después de la llegada del capitán de la Corona Española que le diera su nombre al sitio, el hacendado Ángel Velaz llegó a este paradisíaco paraje en las puertas de la Cordillera de los Andes. A raíz de algunas enfermedades, le habían recomendado que probara esas aguas termales.

El sitio pertenecía a la Unión Villavicencio y allí un grupo de médicos las embotellaban y la comercializaban con fines medicinales (de aquel entonces data la venta de agua embotellada en el lugar).

Entre 1903 y 1904 Velaz, gran potentado económicamente, adquirió el sitio y fundó Termas de Villavicencio SA. En 1923 fue inaugurada la antigua planta embotelladora de Villavicencio entre calle Perú y Chile, donde actualmente se ubica un lujoso condominio de edificios. Por medio de cañerías, hasta 1984, el agua se transportaba hacia ese punto de la Ciudad de Mendoza.

Actualmente, en tanto, la planta embotelladora se encuentra sobre la misma ruta 52 a algunos kilómetros de la Quebrada de Villavicencio y del hotel.

Si del hotel y sus orígenes hay que hablar, hay que remontarse a agosto de 1939. Más como un lujo y capricho de quien quería un espacio para sus amigos que como una inversión turística, Velaz lo hizo construir en siete meses.

En marzo de 1940 el Hotel Termas de Villavicencio abrió sus puertas. Un cuerpo con forma de "U", con estilo arquitectónico normando francés en su fachada y con 32 habitaciones distribuidas en dos pisos. Entre 1940 y 1950 el hotel permaneció abierto durante todo el año, mientras que entre 1950 hasta que cerró solo abría para huéspedes de octubre a abril, mientras que el resto del año solo funcionaba el restaurante.

El hotel nunca llegó a ser rentable como tal. Para brindar atención en las 32 habitaciones se necesitaban más de 120 empleados.

Don Ángel Velaz falleció en la década del 50 y el hotel fue heredado por sus sobrinos. La escasa rentabilidad derivó en que, en 1976, lo comprara el ya desaparecido Grupo Greco. Sus nuevos dueños lo mantuvieron abierto hasta 1978 e, incluso, fue uno de los alojamientos estrella durante el Mundial de 1978.

En 1979 sus dueños lo cerraron con la idea de aggiornarlo. De hecho, hasta iniciaron con el desmantelamiento de la mampostería. Pero, en medio de ese proceso, el Grupo Greco quebró y fue intervenido por el Estado. Entre otras cosas, el Hotel Villavicencio pasó a manos de la Provincia.

En 1983, la Provincia de Mendoza saldó una deuda con la empresa de construcción Cartellone entregándole las acciones de tres empresas que eran de Greco (entre ellas, el hotel). Y los flamantes dueños del inmueble, por entonces, iniciaron un proyecto de puesta en valor del sitio. No obstante, hicieron foco en los jardines.

Finalmente, en 1999 el sitio fue adquirido por sus dueños actuales, la multinacional francesa Danone.

Proyectos para reabrirlo y las recurrentes estafas con alojamiento

Desde 1979 hasta la fecha han existido diversas iniciativas para reabrir al público el Hotel Villavicencio. Todos los proyectos apuntaron siempre a sumar habitaciones para hacer al sitio más rentable (hubo un proyecto de sumar una torre en la parte de atrás).

Pero todos esos proyectos quedaron truncos, porque resultaba (y resulta) indispensable llevar la energía eléctrica al sitio. Y amortizar esa inversión demandaría una importante cantidad de tiempo. Incluso, abrirlo implicaría cobrar una fortuna para alojarse.

En una época en la que predominan las estafas y engaños virtuales, no faltan aquellos visitantes que llegan a la reserva con un supuesto paquete que adquirieron para alojarse en el lugar.

Qué se puede visitar en la zona del hotel

En los últimos años se ha ido "ganando" espacio para que los visitantes puedan conocer cada vez un poquito más este sitio declarado patrimonio arquitectónico.

Desde el año pasado es posible ingresar hasta el lobby y el viejo restaurante (restaurados). El antiguo SUM del hotel es el punto para comprar comida rápida y los tickets para el Villavicencio Park, un circuito de tirolesa.

También está habilitada la capilla, que data de 1941 y es obra del célebre arquitecto Daniel Ramos Correa, así como también el parador que hoy funciona como comedor. La casa original de Velaz de 1903 es el actual centro de recepción de visitantes.

Villavicencio en números

60.400 hectáreas tiene la reserva.

120 años son los que llevan embotellando agua en el lugar.

25 años como Reserva Natural.

95.000 visitantes al año.

1.400 millones de pesos es el presupuesto para el funcionamiento (70% ingresa del turismo)

Abierto al público de miércoles a domingo (salvo en enero, febrero y vacaciones de invierno, que abre de lunes a lunes).

Horario: de 10 a 18 (invierno) // de 10 a 19 (verano).

Tickets: $ 17.500 es el más caro, mientras que menores hasta 5 años y personas con discapacidad no abonan.