Cuyo Minero recibió una distinción legislativa por su trabajo informativo sobre la minería

Cuyo Minero , el suplemento de Los Andes y Diario de Cuyo recibió una Distinción Legislativa por su importante trabajo informativo sobre la actividad minera y el impacto dentro del sector productivo en la región.

Las oportunidades que ven desde San Juan tras la aprobación de la primera mina de cobre en Mendoza

La distinción reconoció al espacio dedicado a la minería y declaró de interés de la Cámara de Senadores al suplemento Cuyo Minero por su contribución al conocimiento y la promoción de la actividad minera en Mendoza .

El acto contó con la presencia de la senadora provincial y autora del proyecto, Jessica Laferte; el director de Contenidos del diario, Pablo Dellazoppa; la editora de la sección Economía, Soledad González; y la asesora técnica, magíster María Nélida “Marita” Ahumada.

Laferte reconoció que el diario y el suplemento fueron un eslabón fundamental para informar y educar a la sociedad sobre la actividad minera , desde una mirada basada en el conocimiento, y destacó que su trabajo ya genera un impacto real, al punto de ser utilizado en escuelas como material educativo . También expresó un fuerte agradecimiento por la tarea que realizan y su aporte a la comunidad.

Soledad González destacó que Mendoza “entra en la era del cobre” y expresó el orgullo de la redacción de Los Andes por haber contribuido a concientizar con datos científicos sobre “lo que sucede en la minería y por qué Mendoza no podía dejar de tener esta actividad dentro de las otras que tiene ”. Además, remarcó que la actividad puede convivir con otras actividades productivas.

A su turno, Marita Ahumada afirmó que durante años los espacios para hablar de minería fueron limitados y que “muchos medios de Mendoza nos cerraron las puertas”. En ese sentido, remarcó que tampoco pudieron expresarse plenamente en ámbitos institucionales, ya que “necesitábamos expresar esto técnico-científico sin carga política partidaria y no podíamos”. Señaló, además, que actualmente se percibe “un cambio bastante importante en lo social”.

También subrayó la necesidad de sumar más voces al debate y reconoció que “han sido muchos años, más de una década de mitos, posverdades, que se han transformado en dogmas, donde la gente se manifiesta desde lo emocional y muy lejos de lo técnico”.

"Me siento orgullosa como técnica que el diario más prestigioso de Mendoza esté haciendo este trabajo", expresó Ahumada.

Pablo Dellazoppa señaló que la distinción recibida “es un orgullo” y que el trabajo que realizan “tiene que ver con la tradición de Los Andes de Mendoza, desde prácticamente su fundación, basada en una mirada de una provincia y una mirada de un hacer para adelante y de crecer”. Destacó que en esta nueva etapa del medio buscan recuperar ese espíritu y que la agenda de Cuyo Minero tiene el desafío de “juntar o articular la ciencia, el profesionalismo y a todos los actores de la industria”.

Subrayó que los temas ambientales y del agua “exigen un debate serio” y que lo que se publica “sea serio y como tiene que ser”. También puso en valor el trabajo del equipo periodístico, al remarcar que “salimos a buscar las voces y las opiniones de todos los entramados que representa la actividad minera”. Afirmó que el objetivo es “mejorar la información y la educación a la ciudadanía. Estamos en esa batalla cotidiana contra nosotros mismos por ser mejores”.

Sobre Cuyo Minero

Cuyo Minero una sección de Diario Los Andes y Diario de Cuyo creada para visibilizar la actividad industrial vinculada a la minería y su relación con la comunidad, así como su aporte al crecimiento y desarrollo económico, a partir de prácticas y estándares internacionales para el cuidado del ambiente.

Se estructura en un suplemento mensual que circula el primer domingo de cada mes con las ediciones de ambos diarios, un espacio especial en los portales digitales y un segmento audiovisual denominado MinerIA Inteligente.

La sección cuenta con un amplio equipo periodístico apoyado en las redacciones de ambos medios, y con la asesoría técnico-profesional de la magíster en Geología, Marita Ahumada, lo que permite abordar la gran variedad de contenidos que genera la industria sin perder rigor técnico.

En su historia, Los Andes ha sido generador de espacios periodísticos específicos. Entre ellos se pueden destacar secciones y suplementos como Agroindustria y Economía. Estos espacios permiten trabajar en profundidad temas de interés para mendocinos y cuyanos que, día a día, trabajan, producen y transforman una región que, por su condición desértica, requiere un compromiso emprendedor y de progreso constante.