9 de diciembre de 2025 - 15:56

"Hoy ganó la coherencia y la lógica": Alfredo Cornejo celebró la sanción definitiva de PSJ Cobre Mendocino

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la aprobación legislativa de la DIA de PSJ Cobre Mendocino y aseguró que “nada de esto nació de un slogan”.

El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa /Foto: Marcelo Álvarez

El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa /Foto: Marcelo Álvarez

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Adorni aseguró que los proyectos del Consejo de Mayo llevarán a un futuro de libertad y prosperidad.

Adorni detalló los avances del Consejo de Mayo: dijo que 8 de los 10 puntos del Pacto ya fueron tratados

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo presentó una propuesta de reforma educativa elaborada con apoyo de 15 provincias. 

Consejo de Mayo: en qué consiste el nuevo mecanismo de financiamiento educativo que presentó Cornejo

Por Redacción Política

Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene”, aseguró en principio el mandatario provincial.

Luego, continuó: “Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1998460024058736741?s=48&partner=&hide_thread=false

“Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente”, aseguró. El gobernador señaló que “hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722”.

“Podemos avanzar hacia energías más limpias, a modernizar redes eléctricas, electrificar el transporte, entre otras cosas”, sostuvo el mandatario provincial.

Y aseguró que “nada de esto nació de un slogan. Es fruto de trabajo, diálogo y estudios”.

“Tuvimos la audiencia pública más grande de nuestra historia, incorporamos informes de universidades y organismos especializados y analizamos cada aspecto del proyecto con equipos multidisciplinarios. Siempre en el camino correcto, como debe trabajar una provincia responsable”, manifestó.

Críticas al kirchnerismo

Por otro lado, Cornejo apuntó contra el kirchnerismo que rechazó el proyecto, a diferencia del resto del bloque del PJ: “Pero como era de esperarse, el kirchnerismo no acompañó este proyecto".

"Durante años dijeron públicamente que apoyaban la minería, pero cuando llegó el momento de sostenerlo con el voto eligieron retirarse. Prefirieron volver a las consignas vacías y conveniencias políticas”, sostuvo Cornejo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la explotación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino. Foto: Ramiro Gómez.

Histórico: el Senado dio sanción definitiva al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

Por Jorge Yori
El gobernador estará en la Casa Rosada en la última reunión del organismo, donde el Gobierno nacional definió los lineamientos finales del informe sobre Reforma Laboral, agenda fiscal y apertura comercial.

Cornejo viajó al Consejo de Mayo para ultimar detalles de la Reforma Laboral que enviará Milei al Congreso

Por Redacción Política
Los manifestantes se reunieron en la plaza Independencia y el perímetro de la Legislatura está vallado. Foto: Daniel Caballero

Calles cortadas y un espacio para manifestantes: así fue el operativo por el debate minero en Senadores

Por  Jorge Yori  y Martín Fernández Russo
 Los cuatro proyectos ya cuentan con media sanción y serán votados este martes. Cambia Mendoza parte con apoyo asegurado, mientras que algunos bloques opositores mantienen posiciones divididas.

Minería: el Senado define este martes el futuro de PSJ Cobre Mendocino y otros tres proyectos

Por Jorge Yori