"Hoy ganó la coherencia y la lógica": Alfredo Cornejo celebró la sanción definitiva de PSJ Cobre Mendocino

“ Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene ”, aseguró en principio el mandatario provincial.

Luego, continuó: “Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre , un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética”.

“Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente”, aseguró. El gobernador señaló que “ hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722” .

“Podemos avanzar hacia energías más limpias, a modernizar redes eléctricas, electrificar el transporte, entre otras cosas”, sostuvo el mandatario provincial.

Y aseguró que “nada de esto nació de un slogan. Es fruto de trabajo, diálogo y estudios”.

“Tuvimos la audiencia pública más grande de nuestra historia, incorporamos informes de universidades y organismos especializados y analizamos cada aspecto del proyecto con equipos multidisciplinarios. Siempre en el camino correcto, como debe trabajar una provincia responsable”, manifestó.

Críticas al kirchnerismo

Por otro lado, Cornejo apuntó contra el kirchnerismo que rechazó el proyecto, a diferencia del resto del bloque del PJ: “Pero como era de esperarse, el kirchnerismo no acompañó este proyecto".

"Durante años dijeron públicamente que apoyaban la minería, pero cuando llegó el momento de sostenerlo con el voto eligieron retirarse. Prefirieron volver a las consignas vacías y conveniencias políticas”, sostuvo Cornejo.