Qué significa PSJ Cobre Mendocino para el desarrollo de Mendoza, según la mirada empresaria

El proyecto PSJ Cobre Mendocino está por atravesar la última instancia del proceso. Mañana, la Declaración de Impacto Ambiental , que fue ratificada por la Cámara de Diputados, será tratada en el Senado . De obtener la ratificación, la empresa podrá avanzar en los estudios finales y en la construcción de la mina de cobre.

Milei expresó su respaldo al PSJ Cobre Mendocino que se definirá este martes en el Senado de Mendoza

En este contexto, diversas entidades empresarias expresaron la importancia de que el proyecto se apruebe, por el impacto que tendrá en la economía mendocina, no sólo en forma directa por PSJ, sino por el mensaje que dará potenciales inversores.

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) emitió un comunicado para manifestar su conformidad tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, al que calificó como “un paso relevante” hacia el desarrollo de una minería metalífera moderna, sustentable y alineada con estándares internacionales.

Para la entidad, la decisión representa “un avance concreto en la diversificación de la matriz productiva”, un objetivo que el CEM promueve desde hace años, especialmente a través de su participación en el Plan Pilares . Subrayó que el debate sobre proyectos estratégicos debe darse “con absoluta rigurosidad técnica y seriedad institucional”.

El CEM remarcó que la inversión privada -clave para el crecimiento y la generación de empleo- necesita reglas claras y previsibles. “Garantizar estas condiciones es responsabilidad de todo el arco político”, señalaron. “Solo con debates informados y decisiones responsables, Mendoza podrá avanzar hacia un futuro de mayor progreso y oportunidades”, concluyeron.

Minería PSJ Cobre mendocino visita a San Jorge Las instalaciones de PSJ Cobre Mendocino

El proceso institucional

Guillermo Pensado, presidente de la Camem (Cámara Mendocina de Empresas Mineras), celebró cómo se realizó el proceso técnico y administrativo que derivó en la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Señaló que se trata de “un hito muy importante no sólo para la minería mendocina, sino también para el desarrollo social y económico de la provincia”.

Pensado destacó el trabajo realizado durante los últimos diez meses por las autoridades de control y casi un centenar de profesionales de diferentes sectores que intervinieron en los informes sectoriales.

El titular de Camem indicó que la aprobación técnica se alcanzó con el consenso de todos los organismos intervinientes, entre ellos la CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera), el Conicet y la UNCuyo. Esto permitió otorgar la DIA. “Esta es la validez técnica que todo proceso minero requiere, a diferencia de otros sectores económicos”, señaló.

Pensado remarcó que la ratificación legislativa prevista por la Ley 7722 “no es una instancia de evaluación técnica”, ya que ese trabajo fue realizado previamente por “profesionales con matrículas e idoneidades en cada uno de los temas”. Lo que deberá verificar la Legislatura es la adecuación legal de la DIA a la normativa vigente.

Asimismo, planteó que la DIA “no es un cheque en blanco, sino una hoja de ruta”, que establece las condiciones bajo las cuales la empresa deberá operar y que exige actualizaciones periódicas del informe de impacto ambiental. “Como máximo, cada dos años la empresa debe presentar una actualización”, explicó, además de someterse a las inspecciones rutinarias de la autoridad de control.

El presidente de Camem aseguró que Mendoza está cerca de dar “un paso importante”, apoyado en una institucionalidad sólida y en profesionales “de alta calidad”, formados en las universidades e instituciones de la provincia.

Finalmente, advirtió que quienes cuestionan la seriedad del procedimiento “están poniendo en duda a nuestros profesionales, a nuestras instituciones y al proceso administrativo que lleva a esta declaración de impacto ambiental”.

PSJ Cobre mendocino San Jorge curso capacitación perforación diamantina 1.jpg Una de las capacitaciones en PSJ Cobre Mendocino fue sobre perforación con diamantina

Tierra de posibilidades

De cara al tratamiento legislativo del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, el presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, pidió que la política envíe “una señal contundente” a los sectores productivos y al mundo inversor.

Para el titular de la entidad, el debate de mañana en el Senado provincial trasciende a la minería y pone en juego “la institucionalidad y la previsibilidad que Mendoza necesita recuperar”.

“Muchos ponderan las virtudes económicas del proyecto: puestos de trabajo en blanco y bien remunerados, desarrollo de pymes, ingreso de divisas”, señaló. Y, si bien reconoció su importancia, indicó que lo más relevante no es solo la potencialidad económica del emprendimiento, sino el proceso que permitió llegar a esta instancia.

“Creo que el camino transitado es lo más importante. La Declaración de Impacto Ambiental ya pasó el filtro técnico y científico”, afirmó, en referencia al análisis de los organismos especializados. “Lo que tiene que hacer ahora la política es la ratificación. No estamos ante una discusión técnica, esa etapa ya terminó”, comentó.

Díaz Telli contextualizó el debate dentro de lo que considera un problema estructural de Mendoza. La provincia dejó de tener proyectos estratégicos desde hace al menos dos décadas. “No tenemos una concreción de trascendencia en los últimos años. Mendoza se convirtió en la tierra del ‘no se puede’”, lamentó. Y citó como ejemplos frustrados o demorados el primer proyecto San Jorge, Potasio Río Colorado y Portezuelo del Viento.

Ese clima de incertidumbre, advirtió, desalienta inversiones de todo tipo. “El mensaje no tiene que ser solo para la minería. Lo tiene que escuchar el que quiere poner una plantación de olivos, una bodega o una fábrica de zapatillas. ‘Si cumplís con todos los requisitos técnicos, científicos, ambientales, socioeconómicos y legales, Mendoza tiene que decirte que sí’”, lanzó.

El titular de la UIM recordó que, en los últimos 15 años, la provincia no logró expandir su superficie cultivada, ni aumentar la producción de alimentos o de hidrocarburos. “Tenemos una sociedad comparativamente más pobre que otras provincias. Las vecinas crecieron a otro ritmo y también lo hizo el país vecino”, señaló.

En su visión, parte de la caída productiva tiene origen en decisiones políticas erróneas. Para Díaz Telli, el tratamiento legislativo de la DIA es una oportunidad para revertir esa tendencia. “El mensaje que tiene que dar la política el martes es: si estás conforme a derecho, Mendoza es tierra fértil”, afirmó.

Audiencia pública de PSJ Audiencia pública de PSJ Marcelo Álvarez

Potencial de desarrollo

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), Fabián Solís, afirmó que “Cuyo es la región con el potencial minero y energético para desarrollar estos grandes motores de crecimiento que impulsarán a la Argentina”.

Solís destacó que la ubicación geográfica coloca a Mendoza en una posición estratégica. “Estamos al lado del recurso natural y debemos sentirnos muy beneficiados y bendecidos por eso”, afirmó.

En ese contexto, remarcó que la minería tiene un impacto directo sobre la industria metalúrgica: “El 50% de las compras son metalúrgicas”, explicó, lo que para Asinmet convierte a Cuyo en “tierra fértil para el impulso del sector”.

Para acompañar estos procesos, la entidad promovió la creación del Clúster Minero, Petrolero y Energético de Mendoza, una herramienta articulada entre el sector privado, el Estado y la academia.

“Tiene una visión muy clara: fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas de las empresas para abordar estos motores de desarrollo”, señaló Solís. El trabajo se está realizando junto a la UNCuyo, la Municipalidad de Guaymallén y el Gobierno provincial.

El dirigente subrayó que PSJ Cobre Mendocino llegó a la instancia legislativa después de demostrar su solidez técnica. “Si el proyecto ha llegado a esta etapa es porque superó todos los filtros técnicos y legales”, remarcó. En ese sentido, llamó a respetar lo que defina la Legislatura. “Ante cualquier decisión del Poder Legislativo, los ciudadanos la tenemos que acatar. Respetar la institucionalidad es ser más democráticos”, indicó.

Solís también cuestionó a los sectores que rechazan el proyecto descalificando los estudios técnicos realizados. “Negar estos estudios es negar las capacidades de nuestras universidades”, advirtió. El titular de Asinmet consideró que decir que no puede hacerse minería segura equivale a poner en duda la formación profesional local. Desde la cámara, aseguró, “confiamos plenamente en el talento de los profesionales que egresan de nuestra universidad”.

Solís recordó que, en el Foro Mendoza Industrial, que se realizó en septiembre, quedó evidenciado un cambio en la matriz productiva provincial. “Ya no existe esa rivalidad entre agro versus industria o minería versus agua. Eso no representa la realidad”, sostuvo. En cambio, dijo, hoy prevalece “una sinergia donde todos los sectores son importantes, complementarios y deben impulsar el trabajo formal y el desarrollo de Mendoza”.