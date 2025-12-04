A días de su tratamiento, Hebe Casado suma el respaldo del gobierno de Milei al proyecto PSJ Cobre Mendocino

La vicegobernadora Hebe Casado se reunió con el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para dotar de respaldo nacional a los proyectos de ley que se tratarán el martes que viene en el Senado , sobre todo la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino. El funcionario de Javier Milei "ha seguido de cerca cada paso", aseguró la sanrafaelina.

Casado señaló a través de sus redes sociales: "En el marco del trabajo que venimos realizando para consolidar el desarrollo minero en Mendoza, mantuve una reunión con el Secretario de Minería de la Nación, @luislucerook; quien nos ha venido acompañando de manera permanente en el proceso que impulsamos desde @mendozagobierno y ha seguido de cerca cada paso orientado a ordenar y fortalecer una actividad que hoy representa una oportunidad concreta para diversificar nuestra economía".

" Durante el encuentro repasamos la evolución de PSJ y de los otros tres proyectos que el Senado trataría la próxima semana en la Legislatura provincial ", afirmó la vicegobernadora, tras el encuentro que mantuvo en la Ciudad de Buenos Aires.

Y agregó que "desde la Secretaría se pusieron a disposición para responder consultas y brindar la información necesaria para que estas iniciativas avancen con claridad y seguridad jurídica".

"También manifestaron su disposición para acompañar a Mendoza en los espacios internacionales donde existe interés en invertir en la provincia , reforzando el objetivo común de atraer proyectos que promuevan empleo, desarrollo y una minería moderna, transparente y sostenible", completó la vicegobernadora.

La DIA para el proyecto de explotación de cobre en Uspallata se tratará en la sesión del Senado del próximo martes. También el oficialismo buscará la aprobación definitiva de la DIA de Malargüe Minero Distrito Occidental II, que reune 27 proyectos de exploración minera; y los proyectos de creación de Regalías Minerías y Fondo de Compensación Ambiental.

Cambia Mendoza cuenta con los votos necesarios para aprobar las cuatro propuestas, a pesar del rechazo manifiesto del peronismo al proyecto PSJ Cobre Mendocino.

La agenda de Casado en Buenos Aires continuará con una reunión con la senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), pudo saber Los Andes.