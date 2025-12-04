4 de diciembre de 2025 - 19:58

Sofía Diamante: "La minería es un cambio fuerte"

La periodista especializada en economía hizo foco en los aciertos del Gobierno y en la minería como uno de los síntomas del cambio de era.

Sofia Diamante, Juan Germano y Miguel&nbsp; Wiñazki en el panel para pensar el presente y el futuro desde la filosofía.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

“Era de cambios”, el conversatorio organizado por Los Andes para reflexionar sobre la situación actual y futura, convocó a Sofía Diamante –entre otros profesionales de alto nivel. Diamante es periodista especializada en economía y negocios, trabaja desde hace casi diez años en diario La Nación, donde es redactora de Economía y Negocios y participa en proyectos como “Hecho en Argentina” y “Finanzas estratégicas”.

La periodista hizo un repaso sobre los principales aciertos del Gobierno y aseguró que entre ellos estuvo la rapidez con la que bajó la inflación, más allá de que queda aún una materia pendiente. Entre las deudas del Gobierno mencionó las bajas reservas, el freno de la obra pública y ver cómo reactivar sectores que -como la construcción y el comercio- todavía no se recuperan.

La periodista expresó que la minería es un cambio fuerte. “Esto lo veo en todas las provincias y con los empresarios que hablo”, precisó Diamante. En este sentido, sumó que habrá que ver cómo la minería, el petróleo y el gas pueden absorber a las áreas donde todavía no ha habido un repunte.

La profesional explicó que la minería viene en alza por el peso del oro y de la plata que han crecido mucho por la incertidumbre que hay a nivel mundial. Esto ha provocado que muchas mineas que estaban improductivas, hayan vuelto a producir producto de los mejores precios. De hecho, esta semana fue noticia la vuelta al ruedo de la mina La Alumbrera en Catamarca.

“En el litio tenemos una ventaja competitiva y el cobre también va a crecer”, señaló Diamante quien agregó que el Gobierno nacional está decidido a impulsar al sector. El intento de modificación de la ley de glaciares es una señal de esta decisión política.

Diamante también expresó que el gobierno tiene un año entero para hacer lo que tiene que hacer. Bajar más la inflación y estabilizar la macroeconomía. "Lo que necesita el gobierno es que bajen los costos como el de financiamiento", sintetizó Diamante.

