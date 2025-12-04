El clima empresario en el fin de año de Los Andes: empresas más ordenadas y apuesta por las reformas

El conversatorio propuesto por Los Andes p ara cerrar el año convocó a los principales referentes empresarios de la provincia. También estuvieron presentes autoridades provinciales y del ámbito académico. Antes del inicio, los presentes tuvieron la oportunidad de compartir entre ellos y debatir sobre la situación económica y política que se prevé para el año que viene.

Alfredo Cornejo en el fin de año de Los Andes: "Rogamos sea aprobado en el Senado los proyectos mineros"

Sin dejar de lado la realidad de las dificultades que todavía atraviesan muchos sectores de la economía argentin a, el sector empresario manifestó optimismo a partir de señales positivas percibidas luego de las elecciones de octubre.

Luego del fuerte freno registrado a partir del segundo semestre con un “parate” casi total entre septiembre y octubre, el resultado eleccionario trajo calma a los mercados y mejoró las expectativas hacia adelante. “Hay todavía mucha heterogeneidad entre los sectores”, advirtió Mauricio Badaloni, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) .

Más allá de esto, hubo coincidencia en que el clima de negocios ha mejorado a partir de diversos factores. Además de la paz cambiaria y el apoyo de Estados Unidos al proceso argentino, las empresas están en una situación diferente de la que tenían hace uno o dos años atrás.

Para bien o para mal, muchas declararon que se encuentran más ordenadas a partir del reacomodamiento del contexto, que obligó a implementar cambios de manera rápida .

Frente a lo que viene, ya todos conocen las reglas del juego y saben a qué pueden atenerse, lo que no significa que no se esperen algunos cambios o mejores políticas por parte del Gobierno nacional.

Humberto Pagano, dueño de Montemar, expresó que después de las elecciones se percibe una esperanza de que la situación cambie. “A medida que bajen las tasas, el impulso será mayor”, dijo.

Agregó que en la actualidad las tasas rondan el 27% y aunque son altas vienen de valores por encima del 33%. Desde su punto de vista, lo ideal es que lleguen al 10% y, aunque el sector financiero es una suerte de salvador para quienes están complicados, Pagano destacó que los préstamos van a crecer a medida que crezca la economía.

En coincidencia, Ramiro Marchesini, CEO de AlPasión y con negocios en el sector de la energía, observó que en la actualidad ha habido un reacomodamiento tanto hacia adentro de las empresas como hacia afuera.

“Los turistas internacionales ya no ven a la Argentina como un país barato, sino que han empezado a valorarlo desde otro punto de vista”, expresó. Badaloni sumó que de a poco el turista europeo ha comenzado a llegar y que podría impactar de manera positiva hacia adelante.

Reformas y expectativas positivas

Alberto Carleti, referente de la cereza y miembro de la Federación Económica de Mendoza (FEM), expresó, en la previa del conversatorio, que se cerró la incertidumbre que habían abierto las elecciones. “Tenemos expectativas de que se lleven adelante las reformas impositiva y laboral ya que sentarán las bases para el desarrollo del país”, expresó.

Coincidió en que las empresas han logrado reacomodarse, pero también mencionó que las reformas deberían acompañarse con incentivos para el crecimiento.

Diego Lago, gerente general de Palmares, contó que, en términos generales, para ellos el balance es bueno, porque en 2025 cumplieron 30 años y, en el marco de los festejos, inauguraron una nueva ampliación, la novena. Sumó que se realizaron 65 obras, que significaron 26 incorporaciones de nuevas marcas al mall.

Pese a eso, planteó que el sector del retail está atravesando una crisis muy profunda de consumo. Pero aclaró que no es tanto por las importaciones, como por la matriz impositiva. Detalló que las marcas están invirtiendo su matriz: si siempre trabajaron con un 30% de productos importados y 70% nacionales, ahora las cifras están cruzadas.

De ahí que Lago considere fundamental que se reduzca la carga impositiva en todos los niveles - nacional, provincial y municipal-, porque esto les permitiría tener precios similares a los del exterior. “Si no, vamos a tener muchos problemas”, lanzó.

Tomás Navarro, presidente de la comisión Joven de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asinmet), recordó que el 2025 fue malo para el sector. Sin embargo, hacia delante se hace una apuesta fuerte por la minería y la energía como los principales vectores de crecimiento.

En este sentido, Mauricio Badaloni coincidió en que la minería será un cambio de época para la provincia y en que las reformas prometidas serán clave para empezar a bajar los altos niveles de informalidad laboral.

Desde el sector de la construcción, Hernán Fontana de Grupo Fonther, advirtió que la caída del consumo ha sido muy fuerte y que, si bien se venía con cierta inercia, hoy “se está acabando la nafta”. “Tenemos esperanza de que eso no suceda y de empezar a crecer”, comentó.

Repunte después de las elecciones

Por su lado, Juan Pablo Baro, de la empresa Broker, que se dedica a los desarrollos inmobiliarios con foco en la primera vivienda, contó que el sector ha regresado a la vida luego de las elecciones. “En junio se frenó todo y ahora se han activado mucho las consultas”, dijo Baro.

Alberto Aguiló, un empresario del sector tecnológico, coincidió en que en el mes y medio posterior a las elecciones se percibió una aceleración de la actividad privada en líneas generales.

Desde el punto de vista de Aguiló, CEO de Interbrain y vicepresidente del sector privado del Polo TIC, la actual apertura del país en todos los frentes productivos va a exigir a las empresas que apuesten fuerte a la innovación.

En un contexto de cambio y de nuevas reglas del juego, el sector tecnológico podría incrementar la eficiencia. De este modo, el rubro –habituado a competir en el plano internacional- podría comenzar a recibir proyectos de empresas locales, lo que abriría un área laboral para esta área.

Infraestructura de conexión con Chile

Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, comentó que el 2025 ha sido un año muy productivo desde el punto de vista institucional. Añadió que están por conformar la Federación de Cámaras del Sur, que nucleará a las cámaras de General Alvear, Malargüe y San Rafael.

Explicó que será una institución de segundo grado, que va a gestionar asuntos netamente regionales y que eso es un gran valor porque les dará fuerza para seguir traccionando, en conjunto con sus pares chilenos, mejores en los cruces de la cordillera.

En particular, en el paso Pehuenche, para que se habilite para todo tipo de cargas. Adelantó que hoy tuvieron una reunión con el gobernador de la Región del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca, para ampliar el horario de apertura y cierre, que ahora es de 9 a 18 y se entenderá de 7 a 23. Y para fortalecer los servicios de Arca y Aduana.