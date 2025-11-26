La UIA alertó sobre la acumulación de saldos a favor que "asfixia" a las empresas

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó los resultados del 5° relevamiento anual sobre la acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos con datos al 31 de marzo de 2025, durante su reunión mensual de Junta Directiva. El estudio incluyó a 137 empresas de diversos sectores exponen una tendencia que se profundiza año tras año: los saldos a favor crecen aceleradamente y se convierten en una carga que compromete la liquidez, la inversión y la capacidad operativa del sector productivo.
Hay que recordar que un saldo a favor de Ingresos Brutos (IIBB) aparece cuando una empresa paga más de lo que realmente debe. En teoría, esos montos pueden usarse para compensar futuros impuestos o solicitar devolución. En la práctica, la falta de mecanismos ágiles de reintegro hace que ese dinero quede inmovilizado durante meses o incluso años sin posibilidad de ser utilizado para necesidades esenciales de la actividad.
Según el relevamiento de la UIA, el saldo promedio acumulado por empresa alcanzó los $719 millones, mientras que en el caso de las compañías industriales trepó a $805 millones. Esto significó un aumento del 86% interanual, muy por encima de la inflación del período (56%). El problema se agrava debido a la dispersión territorial ya que el 54% de los saldos se concentra en provincias donde las firmas ni siquiera tienen establecimientos. Entre ellas se encuentra Mendoza y Ciudad de Buenos Aires y Mendoza a la cabeza.
Contra la competitividad productiva
La UIA advirtió que esta situación constituye un perjuicio directo para el sector productivo : es capital de trabajo que no puede emplearse en pagar otros impuestos, sostener operaciones, recomponer acciones o invertir . En los hechos, los impuestos provinciales se financian a costa de la liquidez empresarial , erosionando la productividad y deteriorando la competitividad de las compañías.
Por otro lado, la UIA recordó que la creación y aumento de tasas municipales es una tendencia extendida en varias provincias y que, sumada a los saldos inmovilizados en Ingresos Brutos, acentúa el “costo argentino” y presiona aún más sobre una industria que enfrenta una actividad amesetada y tensiones crecientes en la cadena de pagos .
El peso de las importaciones y de chuina
Otro punto de preocupación surgió desde el sector de electrodomésticos, que denunció un salto exponencial de las importaciones, especialmente desde China. Por caso, los lavarropas automáticos pasaron de 51.000 unidades en 2023 a 916.000 en 2025 y las heladeras saltaron de 76.000 a 771.000 unidades en los primeros diez meses del año. El aumento de la competencia externa se encuentra a los fabricantes locales enfrentando costos estructurales más altos , entre ellos tasas e impuestos que no pueden compensarse mientras los saldos a favor continúan sin devolución , profundizando la brecha de competitividad.
En materia de inserción internacional, la UIA anunció la firma de un Memorándum de Entendimiento con la Manufacturers Association of Israel (MAI) para promover vínculos productivos, comerciales y de inversión. El acuerdo incluye intercambio de información, misiones empresariales y cooperación técnica en sectores estratégicos como innovación, tecnologías del agua, salud y agrotech.
Respecto del entendimiento comercial con Estados Unidos, la entidad destacó que podría abrir oportunidades para ampliar las exportaciones, aunque pidió analizar en detalle el alcance del acuerdo y las posiciones arancelarias involucradas.