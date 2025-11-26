La UIA alertó sobre la acumulación de saldos a favor que "asfixia" a las empresas

Mendoza está entre las provincias en donde se acumula un gran porcentaje de esos saldos. El golpe a la competitividad según la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó los resultados del 5° relevamiento anual sobre la acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos con datos al 31 de marzo de 2025, durante su reunión mensual de Junta Directiva. El estudio incluyó a 137 empresas de diversos sectores exponen una tendencia que se profundiza año tras año: los saldos a favor crecen aceleradamente y se convierten en una carga que compromete la liquidez, la inversión y la capacidad operativa del sector productivo.

Hay que recordar que un saldo a favor de Ingresos Brutos (IIBB) aparece cuando una empresa paga más de lo que realmente debe. En teoría, esos montos pueden usarse para compensar futuros impuestos o solicitar devolución. En la práctica, la falta de mecanismos ágiles de reintegro hace que ese dinero quede inmovilizado durante meses o incluso años sin posibilidad de ser utilizado para necesidades esenciales de la actividad.

Según el relevamiento de la UIA, el saldo promedio acumulado por empresa alcanzó los $719 millones, mientras que en el caso de las compañías industriales trepó a $805 millones. Esto significó un aumento del 86% interanual, muy por encima de la inflación del período (56%). El problema se agrava debido a la dispersión territorial ya que el 54% de los saldos se concentra en provincias donde las firmas ni siquiera tienen establecimientos. Entre ellas se encuentra Mendoza y Ciudad de Buenos Aires y Mendoza a la cabeza.

Contra la competitividad productiva La UIA advirtió que esta situación constituye un perjuicio directo para el sector productivo : es capital de trabajo que no puede emplearse en pagar otros impuestos, sostener operaciones, recomponer acciones o invertir . En los hechos, los impuestos provinciales se financian a costa de la liquidez empresarial , erosionando la productividad y deteriorando la competitividad de las compañías.

Por otro lado, la UIA recordó que la creación y aumento de tasas municipales es una tendencia extendida en varias provincias y que, sumada a los saldos inmovilizados en Ingresos Brutos, acentúa el “costo argentino” y presiona aún más sobre una industria que enfrenta una actividad amesetada y tensiones crecientes en la cadena de pagos .