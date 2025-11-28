El Gobierno limita las tasas que pagan fondos y billeteras virtuales: cómo impactará en los usuarios

La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) ha tomado una medida significativa que afecta el rendimiento de los fondos comunes de inversión (FCI) más utilizados por clientes minoristas, ya sea a través de bancos, casas de Bolsa o billeteras virtuales .

Estos fondos, conocidos como money market o "de mercado de dinero," se caracterizan por su rescate inmediato e invierten en instrumentos muy líquidos, como cuentas remuneradas, plazos fijos y cauciones.

La decisión de la CNV limita al 20% la porción del patrimonio que los FCI money market pueden invertir en cauciones. Esto representa una reducción importante, considerando que el promedio del mercado de estos FCI tenía invertido cerca del 26% de los pesos administrados (más de $9,5 billones) en cauciones, un tipo de “plazo fijo” bursátil de muy corto plazo que recientemente pagaba en torno al 20%.

Debido a esta limitación, los administradores de estos portafolios tendrán que reubicar esa liquidez en otras alternativas que rinden menos. Gran parte de esos pesos se dirigirán a cuentas remuneradas , las cuales hoy concentran el 29% de los activos bajo administración y ofrecían rendimientos de alrededor del 14%. Esta diferencia de puntos afectará la tasa final ofrecida a los clientes.

Para los ahorristas, la resolución implica un efecto directo sobre el rendimiento de sus inversiones, incluyendo los intereses que pagan las billeteras virtuales (como Mercado Pago, Personal Pay, Uala, entre otras) que utilizan los FCI Money Market para remunerar saldos.

El pago con billeteras virtuales se potenció durante la pandemia. - Archivo El pago con billeteras virtuales se potenció durante la pandemia. - Archivo

Analistas de PPI estiman que la caída en el rendimiento de los money market rondará el 0,5% para los tenedores minoristas. Según un operador, mientras que la caución paga hoy un 20% a los money market, una cuenta remunerada bancaria paga apenas un 12%, diferencia explicada por los requisitos de encaje.

Los cambios en la composición de la cartera deben realizarse durante la jornada del viernes, la última hábil de noviembre. Las administradoras tendrán que reubicar aproximadamente 6 puntos de sus activos bajo administración, lo que equivale a $2,2 billones.

De no alterarse la composición, alrededor de $2.400 millones deberían migrar desde cauciones a depósitos en cuentas a la vista o papeles del Tesoro.

Qué dicen los especialistas

Los especialistas señalan que la disposición del Gobierno responde principalmente a dos propósitos vinculados con las tasas y el manejo de la deuda. Por un lado, la estrategia oficial apunta a redirigir los fondos que hoy permanecen en los money market hacia instrumentos del Tesoro, ya sea mediante la compra directa de bonos o a través de fondos comunes de inversión.

plazo fijo Los bancos más destacados de Argentina ofrecen plazos fijos con rendimientos competitivos, ideales para quienes buscan hacer crecer su saldo de manera segura. Web

Este giro se da en un momento en que el Ministerio de Economía enfrenta fuertes vencimientos en pesos y necesita asegurar una mayor demanda en sus licitaciones, junto con costos financieros más bajos.

Al restringir la liquidez destinada a operaciones de caución, se busca que los inversores que pretendan mejorar sus rendimientos migren hacia fondos que colocan su capital en títulos públicos, aunque estos no suelen ofrecer disponibilidad inmediata, sino rescates al final del día o dentro de las 24 horas.

Al mismo tiempo, el Banco Central impulsa la medida para fortalecer la efectividad de la política monetaria y reducir los costos derivados de sus pasivos remunerados.

En el sector bancario, la decisión ha sido bien recibida, ya que abre la posibilidad de recuperar depósitos y mejorar las fuentes de financiamiento, otorgándoles un papel más relevante en la captación de recursos.