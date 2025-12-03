"Era de cambios": Los Andes cierra el año con un conversatorio sobre economía, política y filosofía

Se termina un año complejo y diario Los Andes propone un conversatorio especial para conocer las miradas sobre todo lo ocurrido y lo que puede pasar en 2026, por parte de tres especialistas en economía , política y filosofía .

Cazapalabras es el juego más desafiante y ya podés poner a prueba tu habilidad

Se trata de la periodista especializada en economía Sofía Diamante , el politólogo Juan Germano y el escritor y periodista Miguel Wiñaski . El evento que reunirá a estas personalidades se realizará en el hotel Sheraton este jueves, a partir de las 17.

"Era de cambios" es la frase que mejor expresa el punto de encuentro entre los tres speakers del evento de Los Andes , según ellos mismos adelantaron en la previa del encuentro.

Wiñaski , por ejemplo, tiene previsto referirse a "la transformación de la sociedad argentina" y la mutación de las mentalidades en una sociedad que se encuentra, precisamente, en situación de caos y "al borde del cambio" .

En tanto, Germano se referirá en forma concreta al momento político de la Argentina y su foco en el Congreso nacional, donde se jugará todo el gobierno de Javier Milei . "Reforma es la palabra de 2026, por muchos motivos . Se discute si las reformas son para perder derechos o si son algo que se tiene que hacer sí o sí, pero también está el riesgo de que las reformas no cambien nada, que sean inocuas, por lo cual representan un desafío ", explicó el consultor.

En un marco más amplio, hablará del corrimiento a la derecha de los gobiernos de América Latina, la derrota de los oficialismos en la mayoría de las elecciones después de la pandemia y los cambios en la conducta ciudadana. "Tenemos ciudadanos cada vez más alejados de la cosa pública, ciudadanos democráticos que le importan poco las formas" y "regímenes autocráticos que andan bien en términos económicos", indicó.

Para Diamante, por último, el cambio es un gran disparador de debate. "En economía pasa lo mismo, el gobierno de Milei hizo un fuerte ajuste en sus primeros dos años y logró un gran apoyo de la sociedad, algo impensado tiempo atrás", adelantó, antes de venir a Mendoza.

Protagonistas del evento de Los Andes

Las exposiciones y cruces de opiniones tendrán como protagonistas a tres grandes profesionales.

El panorama económico estará a cargo de Sofia Diamante, quien es periodista especializada en economía y negocios. Trabaja desde hace casi diez años en diario La Nación, donde es redactora de Economía y Negocios y participa en proyectos como "Hecho en Argentina" y "Finanzas estratégicas".

Además, es columnista de economía en LN+. Fue además redactora en El Mundo y columnista en CNN Radio.

Diamante, por otro lado, es licenciada en Economía y tiene una maestría en Periodismo otorgado por la Universidad Torcuato Di Tella, además de poseer formación internacional en negocios.

Por su lado, la parte política tendrá al frente a Juan Germano, egresado de la Universidad Torcuato Di Tella en la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Es becario Chevening y obtuvo una Maestría en Comunicación Política en la Universidad Goldsmiths de Londres y otra en Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés.

Actualmente es profesor de Opinión Pública en la maestría de Periodismo en la Universidad Di Tella y profesor de Análisis y Estrategias de Campañas electorales en CIAS.

Es también miembro del Consejo de Administración de CIPPEC y Coordinador de Innovación del River Plate.

Germano ha coordinado estratégicamente diversas campañas a nivel local, estatal y regional.

Por último, la filosofía entrará a la charla de la mano de Nicolás Wiñaski, escritor y periodista, autor de once libros y referente en el análisis de medios y las tendencias del consumo de noticias.

Desde 1998 es Editor Jefe de Clarín y Radio Mitre , y preside el Consejo Asesor de la Maestría en Periodismo del Grupo Clarín, la Universidad de San Andrés y la Universidad de Columbia.

Fue director del programa de Periodismo de la Universidad de Belgrano. Es Licenciado en Filosofía y becario del Knight-Wallace Program de la Universidad de Michigan.