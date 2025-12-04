Los Andes reunió este 4 de diciembre a especialistas y lectores en un encuentro destinado a repasar cómo la economía, la política y la filosofía. El conversatorio, realizado en el Hotel Sheraton estuvo a cargo de Sofía Diamante en la parte económica, Juan Germano en política y el escritor y periodista Miguel Wiñazki .

La actividad también permitió conocer l a evolución institucional del diario, que expuso los avances de su plataforma informativa y el crecimiento alcanzado en la provincia y la región. Con referentes en cada disciplina, el cierre del año se transformó en un espacio para comprender la coyuntura y proyectar debates centrales para el futuro.

La jornada inició con el mensaje del gerente general de Los Andes, Pablo Dellazoppa , quien agradeció la presencia del público: “ Gracias por brindarnos lo más valioso que se les tiene: el tiempo ”. Recordó que un año atrás, en ese mismo salón, el diario había presentado una nueva etapa editorial y reconoció la velocidad de los cambios atravesados en 2024: “ Si cerramos 5 segundos los ojos, ha sido un año furiosamente loco y también interesante ”.

Dellazoppa repasó los avances logrados en distintas áreas. Destacó la renovación tecnológica del medio al afirmar: “ Pudimos renovar nuestra edición digital y fortalecer nuestro equipo de trabajo, desde periodistas hasta colaboradores ”. También subrayó la apuesta por la edición papel, al señalar que “ hay mucha gente que disfruta de la experiencia de la escritura en papel y queremos darle motivos para que siga haciéndolo ”.

En su repaso por las expansiones estratégicas del año, mencionó el trabajo con Aconcagua Radio: “ Nos permite estar en toda la provincia todos los días, en el sur, en el Valle de Uco y en el Gran Mendoza ”. Esta presencia territorial, según explicó, reforzó la intención del medio de ocupar un rol activo en la agenda local y regional.

Alfredo Cornejo "Economía, Política y Filosofía", el cierre de fin de año de diario Los Andes El gobernador Alfredo Cornejo estuvo presente en "Economía, Política y Filosofía", el conversatorio de cierre de fin de año organizado por diario Los Andes Marcelo Álvarez / Los Andes

Otro hito fue la adquisición de Diario de Cuyo, un medio con 80 años de trayectoria, un paso que Dellazoppa definió como clave: “Hoy estamos en pleno proceso de integrar ambas compañías y potenciar todas las capacidades que podamos encontrar”. En este sentido, remarcó la responsabilidad de continuar la tradición periodística mendocina y sanjuanina: “Nuestros accionistas asumieron la responsabilidad de continuar una tradición de 142 años en Mendoza y 80 en San Juan”.

Economía y los desafíos productivos en un año de tensiones

El gerente general dedicó un tramo de su discurso a analizar los temas que marcaron la economía regional. Uno de los puntos más sensibles fue la situación vitivinícola. “Toda la industria vitivinícola está preocupada por el ‘sacrificado’; es un tema crítico y central”, advirtió, remarcando que el impacto no solo afecta la producción, sino también una tradición que distingue a Mendoza en el país y el mundo.

Dellazoppa insistió en que se trata de un problema compartido por todos los actores del sector y por varias provincias. Sostuvo que “hay muchos años de mercado ganado y de una invención donde las cosas se hacen bien”, y llamó a defender la calidad del producto con políticas adecuadas y trabajo conjunto. Para el directivo, este desafío productivo requiere un enfoque serio y sostenido para evitar retrocesos.

Otro punto clave fue la discusión sobre la actividad minera. Dellazoppa señaló: “Es una agenda que nos interpela para poder llevar adelante grandes desafíos en el marco de las industrias vitales”. Pidió alejar la conversación de los extremos y darle lugar a un debate informado, argumentando que estos temas no pueden quedar atrapados en “el debate de las redes sociales o las instituciones”.

Finalmente, destacó que la economía provincial está atravesada por una tensión entre tradición e innovación, y que los mendocinos deben participar activamente en la definición de su modelo productivo. En su visión, fortalecer el debate económico no solo es necesario para el presente, sino también para anticipar el rumbo de los próximos años.

Política, ciudadanía y nuevas tensiones sociales

En el plano político, Dellazoppa analizó cómo la discusión pública se vio inundada por el impacto tecnológico y los cambios en los vínculos ciudadanos. Mencionó ejemplos internacionales para contextualizar el debate: “Australia sanciona de una vez la movilidad minera. La Comunidad Europea está dando el debate”, mostrando cómo otros países también están revisando sus modelos regulatorios.

Fin de año Los Andes (3) Ramiro Gómez

El gerente general resaltó que en Mendoza ya se discuten medidas vinculadas al uso de celulares en las escuelas, lo que abre nuevas tensiones sociales. “Mendoza… impulsó también un hilo responsable y un debate con las autoridades morales y una agenda de debate sobre el tema”, señaló, en referencia a la preocupación por los efectos de la exposición digital en niños y adolescentes.

Citó a especialistas que vienen alertando sobre los riesgos cognitivos asociados a las pantallas: “Neuropsicólogos, cientistas y tecnólogos hablan ya no de sesgos cognitivos, sino de problemas de aprendizaje fuertemente condicionados por el uso excesivo de redes sociales o inteligencia artificial”. Según sostuvo, estos cambios requieren una reflexión más profunda, que supere la mirada instantánea de las redes.

Para el directivo, la política debe recuperar la capacidad de mirar largo plazo y atender los desafíos educativos, tecnológicos y regulatorios. En ese sentido, sostuvo que “nos debe pasar como sociedad interpelarnos, profundizar el debate y no dar las cosas como dadas”, invitando a los presentes a asumir un rol activo en la vida pública.

Filosofía, cambio cultural y la revisión de certezas

En la dimensión filosófica, Dellazoppa planteó que el país atraviesa un momento histórico donde los paradigmas tradicionales están siendo cuestionados. “Todo aquello que creíamos que había dado, de repente se interpela”, afirmó, describiendo un escenario en el que la sociedad se ve obligada a revisar prácticas, hábitos y supuestos que parecían sólidos.

El gerente general destacó que esta revisión no debe ser interpretada como una amenaza, sino como una oportunidad para construir nuevas formas de pensar. Para él, la aceleración cultural y tecnológica del presente exige una ciudadanía más consciente y reflexiva, capaz de adaptarse sin perder criterio.

Remarcó también la importancia del rol de los medios en este contexto, al señalar que los periodistas y comunicadores “encuentran un extenso camino para trabajar”, tanto en lo cotidiano como en los grandes temas que afectan la región. Según su lectura, la filosofía pública adquiere relevancia cuando las transformaciones afectan la vida diaria y obligan a replantear certezas.

En su cierre, Dellazoppa sintetizó el espíritu del encuentro: “Estamos en un tiempo de cambio, esta es una gran era de cambios”. Con esa idea convocó a escuchar a los especialistas del conversatorio, que abordarían cómo economía, política y filosofía se cruzan hoy para delinear el futuro argentino.

Minería, desarrollo y el desafío de un debate serio

Dentro de los temas centrales del año, Pablo Dellazoppa dedicó un capítulo especial a la minería, destacando que se trata de una discusión clave para el futuro productivo de la región. Señaló que este sector demanda decisiones informadas y participación ciudadana: “Es una agenda que nos interpela para poder llevar adelante grandes desafíos en el marco de las industrias vitales”. Con esa frase, planteó que no se trata solo de un debate económico, sino también social y estratégico.

Fin de año Los Andes Ramiro Gómez

El gerente general insistió en diferenciar la conversación pública de la dinámica superficial que suele dominar las redes sociales. “No necesariamente en el tema de la minera. Hay mucho juego en el desarrollo de nuestra minería”, advirtió, remarcando que los argumentos deben construirse desde el conocimiento y no desde la reacción inmediata. Para Dellazoppa, la minería no puede discutirse desde consignas rígidas, sino desde datos, impactos y oportunidades concretas.

Su planteo incluyó un llamado a la ciudadanía mendocina, marcada por una larga historia de posiciones encontradas frente al tema. “Es una agenda que nos atraviesa, nos interpela y nos exige la mayoría posible”, afirmó, apelando a la necesidad de un debate profundo y maduro sobre qué modelo de desarrollo quiere la provincia. Según sostuvo, es imprescindible escuchar a los actores involucrados y revisar qué prácticas y normativas pueden sostener un crecimiento responsable.

Dellazoppa también hizo referencia a las discusiones internacionales sobre regulación y sostenibilidad, lo que demuestra que la minería no es un desafío exclusivo de Mendoza. Destacó que “los debates en serio” deben acompañar las transformaciones globales y evitar quedar atrapados en la inercia política.