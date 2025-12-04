4 de diciembre de 2025 - 17:50

Fuerte liquidación en ventiladores con descuentos de hasta el 33% y cuotas sin interés: en qué supermercados

Algunas grandes cadenas de supermercados lanzaron ofertas para ventiladores de mesa, turbo, de pie o de techo para pasar el calor. Conocé los modelos, los precios y sus respectivas financiación.

Liquidación de ventiladores en algunos supermercados.

Algunos de los principales supermercados de Argentina lanzaron una liquidación de ventiladores con rebajas fuertes y la posibilidad de pagarlos en cuotas fijas o sin interés, según la marca. Las ofertas incluyen modelos de mesa, turbo, de pie o incluso de techo, con precios que arrancan desde los $39 mil.

Entre las cadenas que aplicaron descuentos se encuentran Carrefour, ChangoMás y Jumbo, donde algunos productos llegan al 33% de rebaja. En ChangoMás, un ventilador de pie Protalia de 20” se ofrece al 30% off y queda en $70 mil, también con opciones de cuotas fijas.

En Carrefour, por ejemplo, uno de los ventiladores más vendidos -el Turbo Axel 20” AX-TP20N- quedó en $65 mil tras una baja del 17% con financiación en 12 pagos. En Jumbo, por su parte, entre sus opciones podemos encontrar un ventilador de mesa 16” Indelplas IV16 a $60 mil.

Ofertas en ChangoMás

  • Ventilador de Pie Industrial Philco 26″ Vpip2623p - 20% OFF – $159.999,20 (precio regular: $199.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador Axel 3 en 1 - 21% OFF - $53.997 (precio regular: $68.699) - hasta 12 cuotas fijas.
  • Ventilador de Pie Axel Industrial 25″ - 20% OFF - $135.999,20 (precio regular: $169.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pie Liliana 25″ Industrial Vp25m - sin descuento (precio actual: $189.999) - hasta 12 cuotas sin interés. (No tiene % OFF real, por eso no lo incluyo con descuento)
  • Ventilador Turbo Protalia Negro 20″ Vb-20t - 15% OFF - $67.999,15 (precio regular: $79.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Techo Protalia con Luz LED 3 Aspas Blanco y Madera - 15% OFF - $220.999,16 (precio regular: $259.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pie / Pared Industrial BKF - 15% OFF - $186.999,16 (precio regular: $219.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pie Liliana Vp20p - 18% OFF - $89.994 (precio regular: $109.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador Turbo Liliana 20″ Vtf20p - 15% OFF - $76.499,15 (precio regular: $89.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pie Ventisol 16″ Vp3851vp - 20% OFF - $65.359,20 (precio regular: $81.699) - hasta 12 cuotas fijas.
  • Ventilador de Techo Axel Ax4 Blanco sin Luz - 20% OFF - $79.999,20 (precio regular: $99.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Techo Philco 3 Aspas Vtep5619p – 33% OFF - $63.996 (precio regular: $94.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador Axel Turbo 20 Blanco – 25% OFF – $74.624,25 (precio regular: $99.499) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador Axel Turbo 20″ Blanco Axtur20bl - 25% OFF - $82.424,25 (precio regular: $109.899) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pie Liliana 20″ Digital Vpd20r - 10% OFF - $161.999,09 (precio regular: $179.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pie 20″ Protalia V-20p Negro - 30% OFF - $69.999,30 (precio regular: $99.999) - hasta 12 cuotas fijas.
  • Ventilador Protalia Vb16t Turbo 16″ Negro - 15% OFF - $50.999,15 (precio regular: $59.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Techo Liliana Vthm600 52″ - 15% OFF - $237.999,16 (precio regular: $279.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador Axel 20″ Blanco Axpie20bl - 15% OFF - $84.999,15 (precio regular: $99.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pared Protalia Negro 20″ V-20w Neg – 20% OFF - $75.999,20 (precio regular: $94.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Mesa 16″ Liliana Vsoc16 - 30% OFF - $62.999,30 (precio regular: $89.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pie Protalia Vd-26t Industrial 210w Trípode – 10% OFF - $197.999,09 (precio regular: $219.999) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador de Pie Ventisol 18″ Vp3853vp - 20% OFF - $79.759,20 (precio regular: $99.699) - hasta 12 cuotas sin interés.
  • Ventilador Turbo 20″ Liliana Cromado Orbital Votr20 - 30% OFF - $81.199,30 (precio regular: $115.999) - hasta 12 cuotas sin interés.

Ofertas en Carrefour

  • Ventilador de techo retráctil Protalia LED negro - 3% OFF - $169.000 (precio regular: $175.900) - 3 cuotas sin interés.
  • Ventilador turbo Protalia 20″ 90W VB20T - 10% OFF - $65.000 (precio regular: $72.900) - 12 cuotas fijas.
  • Ventilador turbo Indelplas 16″ negro - 16% OFF - $49.000 (precio regular: $59.000) - 12 cuotas fijas.
  • Ventilador de pie 18″ Codini 80W negro V18V - 13% OFF - $65.000 (precio regular: $75.000) - 12 cuotas fijas.
  • Ventilador Turbo piso/pared Indelplas 20″ MOD IV20 - 17% OFF - $65.000 (precio regular: $79.000) - 12 cuotas fijas.
  • Ventilador de techo 4 paletas madera Protalia 85W LED nogal c/ control remoto 3419R - 5% OFF - $179.000 (precio regular: $189.900) - 3 cuotas sin interés.
  • Ventilador de techo retráctil Protalia LED plata - 3% OFF - $169.000 (precio regular: $175.900) - 3 cuotas sin interés.
  • Ventilador turbo Indelplas 12″ IV12 – 20% OFF - $39.000 (precio regular: $49.000) - 12 cuotas fijas.
  • Ventilador Turbo AXEL 20″ AX-TP20N negro - 17% OFF - $65.000 (precio regular: $79.000) - 12 cuotas fijas.
  • Ventilador de mesa Protalia retro 12″ VD16M cobre – 10% OFF – $85.000 (precio regular: $94.900) - 12 cuotas fijas.
  • Ventilador de pie Indelplas 20″ 90W negro - 16% OFF - $99.000 (precio regular: $119.000) - 3 cuotas sin interés.

Productos en Jumbo

  • Ventilador de Pie 16″ Axel AXPIE16 - $79.999 - (precio sin impuestos: $66.114,88)
  • Ventilador de Pie 20″ Tivoli VPO-205 - $115.999 - (precio sin impuestos: $95.866,94)
  • Ventilador de Mesa 16″ Indelplas IV16 - $59.999 - (precio sin impuestos: $49.585,95)
  • Ventilador de Pie 20″ Indelplas IVP20 - $125.000 - (precio sin impuestos: $103.305,79)
  • Turbo Ventilador Deco IV D12 Indelplas Naranja - $55.999 - (precio sin impuestos: $46.280,17)
  • Turbo Ventilador Deco IV D12 Indelplas Verde - $55.999 - (precio sin impuestos: $46.280,17)
  • Ventilador de Pie 20″ Liliana VP20P – $99.999 - (precio sin impuestos: $82.643,80)
  • Ventilador de Pie 20″ Peabody PE-VP250 - $139.999 - (precio sin impuestos: $115.701,65)
  • Ventilador de Techo 48″ Protalia 3418 REM Negro - $159.999 - (precio sin impuestos: $132.230,58)
  • Ventilador de Techo 42″ Protalia RET 5005DC – $169.999 - (precio sin impuestos: $140.495,04)
  • Ventilador Turbo 20″ Nex VB-20T - $69.999 - (precio sin impuestos: $57.850,41)
