Fuerte liquidación en ventiladores con descuentos de hasta el 33% y cuotas sin interés: en qué supermercados

Algunas grandes cadenas de supermercados lanzaron ofertas para ventiladores de mesa, turbo, de pie o de techo para pasar el calor. Conocé los modelos, los precios y sus respectivas financiación.

Algunos de los principales supermercados de Argentina lanzaron una liquidación de ventiladores con rebajas fuertes y la posibilidad de pagarlos en cuotas fijas o sin interés, según la marca. Las ofertas incluyen modelos de mesa, turbo, de pie o incluso de techo, con precios que arrancan desde los $39 mil.

Entre las cadenas que aplicaron descuentos se encuentran Carrefour, ChangoMás y Jumbo, donde algunos productos llegan al 33% de rebaja. En ChangoMás, un ventilador de pie Protalia de 20” se ofrece al 30% off y queda en $70 mil, también con opciones de cuotas fijas.

En Carrefour, por ejemplo, uno de los ventiladores más vendidos -el Turbo Axel 20” AX-TP20N- quedó en $65 mil tras una baja del 17% con financiación en 12 pagos. En Jumbo, por su parte, entre sus opciones podemos encontrar un ventilador de mesa 16” Indelplas IV16 a $60 mil.