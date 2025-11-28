28 de noviembre de 2025 - 15:00

Truco para enfriar la casa con un ventilador sin utilizar el aire acondicionado

El ventilador puede enfriar el ambiente sin aire acondicionado si se combina con hielo, recipientes adecuados y una correcta circulación del aire.

Truco para enfriar la casa con un ventilador sin utilizar el aire acondicionado (1)
Por Andrés Aguilera

En los días de calor fuerte, muchas personas buscan alternativas para refrescar la casa sin depender del aire acondicionado. Un método casero, sencillo y económico, muy comentado entre los trucos caseros, permite bajar la temperatura del ambiente usando solo un ventilador y un par de elementos que todos tenemos en casa.

Leé además

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

Por Redacción Espectáculos
el electrodomestico que si o si hay que desenchufar durante las tormentas electricas para evitar danos

El electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas para evitar daños

Por Andrés Aguilera

Cómo funciona el truco del hielo frente al ventilador

La clave está en transformar el ventilador en una especie de mini climatizador. Para eso, solo necesitás:

  • Un ventilador de mesa o pedestal,

  • Un bol con hielo,

  • O botellas plásticas congeladas envueltas en una toalla.

Colocás el hielo frente al ventilador y el aire que pasa por encima se vuelve más frío y denso, generando una corriente agradable que baja la sensación térmica del ambiente.

Truco para enfriar la casa con un ventilador sin utilizar el aire acondicionado (3)

Este truco funciona especialmente bien en habitaciones medianas y durante las horas de mayor calor, cuando el aire dentro de la casa se vuelve pesado.

Mejorar la circulación: la parte que casi nadie hace

Para que el ventilador realmente enfríe, no alcanza con apuntarlo a la cara. La clave es crear flujo de aire. Probá estos ajustes:

  • Ubicá el ventilador mirando hacia afuera por una ventana para expulsar el aire caliente.

  • O, si tenés dos ventiladores, poné uno sacando aire y otro metiendo aire fresco desde otra ventana.

  • Cerrá cortinas gruesas en el horario de mayor sol para evitar que la casa absorba calor.

  • Mantené abiertas las puertas internas para que circule el aire entre ambientes.

Son pequeños cambios que pueden bajar la temperatura interior entre 2 y 4 grados, sin usar aire acondicionado.

Truco para enfriar la casa con un ventilador sin utilizar el aire acondicionado (2)

Otros trucos efectivos para bajar la temperatura

Además del ventilador, estos recursos suman mucho:

  • Colocar sábanas mojadas (bien escurridas) colgadas cerca del ventilador: funcionan como enfriador por evaporación.

  • Apagar luces y electrodomésticos que generan calor.

  • Ventilar solo de noche o temprano a la mañana.

  • Rociar agua fría en cortinas o persianas para refrescar paredes calientes.

  • Congelar botellas grandes y usarlas como “bloques fríos” cerca del ventilador.

Son métodos simples pero efectivos cuando la temperatura sube y el aire acondicionado no es una opción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el boton dry del aire acondicionado que pocos conocen y es clave para mejorar su funcionamiento

El botón "Dry" del aire acondicionado que pocos conocen y es clave para mejorar su funcionamiento

Por Andrés Aguilera
dejar el aire acondicionado todo el dia funcionando o apagar y volver a prenderlo: ¿que es mejor?

Dejar el aire acondicionado todo el día funcionando o apagar y volver a prenderlo: ¿qué es mejor?

Por Andrés Aguilera
sin ventilador ni aire acondicionado: el truco egipcio para dormir bien con el calor

Sin ventilador ni aire acondicionado: el truco egipcio para dormir bien con el calor

Por Andrés Aguilera
el calor extremo llega a argentina: ¿conviene mas dormir con el aire en modo sleep o mantener una temperatura fija?

El calor extremo llega a Argentina: ¿conviene más dormir con el aire en modo Sleep o mantener una temperatura fija?

Por Andrés Aguilera