El ventilador puede enfriar el ambiente sin aire acondicionado si se combina con hielo, recipientes adecuados y una correcta circulación del aire.

En los días de calor fuerte, muchas personas buscan alternativas para refrescar la casa sin depender del aire acondicionado. Un método casero, sencillo y económico, muy comentado entre los trucos caseros, permite bajar la temperatura del ambiente usando solo un ventilador y un par de elementos que todos tenemos en casa.

Cómo funciona el truco del hielo frente al ventilador La clave está en transformar el ventilador en una especie de mini climatizador. Para eso, solo necesitás:

Un ventilador de mesa o pedestal ,

Un bol con hielo ,

O botellas plásticas congeladas envueltas en una toalla. Colocás el hielo frente al ventilador y el aire que pasa por encima se vuelve más frío y denso, generando una corriente agradable que baja la sensación térmica del ambiente.

Truco para enfriar la casa con un ventilador sin utilizar el aire acondicionado (3) Este truco funciona especialmente bien en habitaciones medianas y durante las horas de mayor calor, cuando el aire dentro de la casa se vuelve pesado.

Mejorar la circulación: la parte que casi nadie hace Para que el ventilador realmente enfríe, no alcanza con apuntarlo a la cara. La clave es crear flujo de aire. Probá estos ajustes: