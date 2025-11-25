La nueva película de la plataforma gira en torno de un temor conocido: el regreso de un ex en plena época festiva.

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

Netflix abrió oficialmente su temporada de producciones festivas con una nueva película que ya se ubicó entre lo más visto de la plataforma. La propuesta recupera el espíritu de las comedias románticas clásicas y tiene como protagonista a una figura muy querida de los años 90.

“Una Navidad EXtra”, película dirigida por Steve Carr, rápidamente atrajo la atención de quienes buscan historias ligeras, familiares y cargadas de clima navideño. El film marca el regreso de Alicia Silverstone, que interpreta a Kate, una mujer que recién divorciada decide organizar una última celebración en la casa donde creció su familia antes de ponerla en venta.

La nueva película navideña y el regreso de un ex La historia se desata cuando su exmarido, Everett (interpretado por Oliver Hudson), llega al encuentro acompañado de su nueva pareja. Ese cambio inesperado altera por completo la armonía del festejo y da pie a una seguidilla de situaciones tensas, incómodas y, por supuesto, cómicas. Con una duración de 89 minutos, la película explora cómo los vínculos se reorganizan después de una separación y cómo incluso en medio de los enredos puede aparecer la posibilidad de una segunda oportunidad.

Embed - Una Navidad EXtra | Alicia Silverstone y Oliver Hudson | Tráiler oficial | Netflix El elenco también incluye a Jameela Jamil como Tess, Melissa Joan Hart en el rol de April, Pierson Fodé como Will, Timothy Innes como David y Emily Hall como Sienna. La estética y el tono de la película remiten a los clásicos del género, con guiños a títulos emblemáticos como “Love Actually” o “Notting Hill”.

Con este estreno, Netflix inaugura su grilla navideña, que continuará con lanzamientos como “Jingle Bell Heist” (26 de noviembre) y “My Secret Santa” (3 de diciembre), además de los clásicos que la plataforma suele reponer cada año.

Alicia Silverstone se hizo famosa en los 90 por "Clueless" Alicia Silverstone se ganó un lugar definitivo en la cultura pop gracias a su protagónico en "Clueless" (Ni idea), la comedia adolescente de 1995 que la convirtió en un ícono de los 90 y marcó su carrera para siempre.