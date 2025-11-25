25 de noviembre de 2025 - 13:39

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

La nueva película de la plataforma gira en torno de un temor conocido: el regreso de un ex en plena época festiva.

Una navidad eXtra: nueva comedia navideña de Netfix.

"Una navidad eXtra": nueva comedia navideña de Netfix.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“Una Navidad EXtra”, película dirigida por Steve Carr, rápidamente atrajo la atención de quienes buscan historias ligeras, familiares y cargadas de clima navideño. El film marca el regreso de Alicia Silverstone, que interpreta a Kate, una mujer que recién divorciada decide organizar una última celebración en la casa donde creció su familia antes de ponerla en venta.

La nueva película navideña y el regreso de un ex

La historia se desata cuando su exmarido, Everett (interpretado por Oliver Hudson), llega al encuentro acompañado de su nueva pareja. Ese cambio inesperado altera por completo la armonía del festejo y da pie a una seguidilla de situaciones tensas, incómodas y, por supuesto, cómicas. Con una duración de 89 minutos, la película explora cómo los vínculos se reorganizan después de una separación y cómo incluso en medio de los enredos puede aparecer la posibilidad de una segunda oportunidad.

Embed - Una Navidad EXtra | Alicia Silverstone y Oliver Hudson | Tráiler oficial | Netflix

El elenco también incluye a Jameela Jamil como Tess, Melissa Joan Hart en el rol de April, Pierson Fodé como Will, Timothy Innes como David y Emily Hall como Sienna. La estética y el tono de la película remiten a los clásicos del género, con guiños a títulos emblemáticos como “Love Actually” o “Notting Hill”.

Con este estreno, Netflix inaugura su grilla navideña, que continuará con lanzamientos como “Jingle Bell Heist” (26 de noviembre) y “My Secret Santa” (3 de diciembre), además de los clásicos que la plataforma suele reponer cada año.

Alicia Silverstone se hizo famosa en los 90 por “Clueless”

Alicia Silverstone se ganó un lugar definitivo en la cultura pop gracias a su protagónico en “Clueless” (Ni idea), la comedia adolescente de 1995 que la convirtió en un ícono de los 90 y marcó su carrera para siempre.

La nueva comedia de Netflix con Alicia Silverstone.

