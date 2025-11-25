Emily in Paris 5: está confirmada la fecha de la nueva temporada en Netflix y los cambios que habrá

Netflix presentó los estrenos de diciembre y, entre ellos, llega la quinta temporada de “ Emily in Paris ” . Como se adelanta en la última entrega, la protagonista de la serie cambiará Francia por Italia y desarrollará todo un nuevo arco de drama y romance en diez episodios .

La plataforma Netflix confirmó que la nueva entrega estará ambientada en Roma, donde Emily, interpretada por Lily Collins , asumirá su rol como directora de Agence Grateau Rome. Allí deberá afrontar desafíos laborales, decisiones sentimentales y una adaptación completa a una nueva ciudad.

El creador de la serie, Darren Star, explicó que la mudanza no implica un adiós a París: “ No ha cambiado su perfil a ‘Emily in Rome’. A veces trabaja en allí, pero no es una mudanza permanente . París sigue siendo parte fundamental del universo de la serie”.

La sinopsis oficial adelanta que un proyecto profesional que sale mal desencadenará problemas amorosos y consecuencias que pondrán a Emily en crisis . Cuando todo parece ordenarse, un secreto inesperado amenaza uno de sus vínculos más importantes.

S egún Netflix, esta temporada mostrará una Emily más honesta y madura , dispuesta a abrirse a nuevas posibilidades.

Lucien Laviscount, quien interpreta a Alfie, adelantó que esta será la temporada “más inesperada” hasta ahora. “Nadie podría haber previsto lo que pasa en el primer episodio. Marca todo lo que vendrá”, dijo a People. También confirmó que grabaron escenas tanto en Roma como en París.

¿Qué dejó el final de la temporada 4?

La última entrega terminó con un movimiento clave: Emily viajó a Italia tras conocer a Marcello (Eugenio Franceschini). Su decisión estuvo impulsada por la ruptura definitiva con Gabriel, quien la dejó en plena montaña mientras intentaba recomponer su relación con Camille, finalmente no embarazada.

Sobre la relación entre Emily y Gabriel, el productor adelantó que todavía hay cuestiones pendientes: “Gabriel siente que cometió un error. No sé qué significa para ellos como pareja, pero está claro que no puede soltarla tan fácilmente”.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de "Emily in Paris" en Netflix?

La quinta temporada de Emily in Paris llegará a Netflix el 18 de diciembre y se estrenarán los diez episodios completos en la plataforma.