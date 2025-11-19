En 6 capítulos: la nueva serie de Netflix que es una versión extrema de "El juego del calamar"

Un grupo de personas deberá matarse entre ellas para ganar un gran premio. La única diferencia: son samuráis.

Netflix acaba de sumar una producción ideal para maratonear y que tiene un estilo similar al de “El juego del calamar”. La producción japonesa viaja al pasado para proponer una antesala donde un grupo de personas deberá competir para sobrevivir y llevarse un premio millonario.

Se llama "El último samurái en pie" y llegó a la plataforma hace apenas unos días, pero ya superó a la nueva temporada de “The Witcher” entre lo más visto. Basada en la novela de Shogo Imamura, esta ficción japonesa propone un giro histórico al género de juegos mortales: en lugar de escenarios futuristas o distópicos, lleva a la era Meiji, donde 292 guerreros se reúnen de noche en un monasterio de Kioto para competir por un premio de 100 mil yenes. La regla es tan simple como brutal: solo uno puede llegar con vida a Tokio.

La producción de Netflix tiene una característica especial: todos los personajes son samuráis. gentileza La serie tiene solo seis episodios de unos 50 minutos, dirigidos por Michihito Fujii, Kento Yamaguchi y Toru Yamamoto, lo que la convierte en una de esas miniseries ideales para ver en un solo día.

gentileza De qué trata "El último samurái en pie", la nueva serie de Netflix La historia arranca en 1878, en plena crisis por una epidemia de cólera que deja a la población devastada. Allí Shjir Saga (Junichi Okada), es un samurái que decide participar del juego para intentar salvar a su esposa e hijo enfermos. Como él, cientos de combatientes aceptan entrar en una competencia que despoja a todos de su identidad, de sus privilegios… incluso de sus espadas.

Embed - El último samurái en pie | Tráiler oficial | Netflix Cada participante recibe una placa. La misión: arrebatar las placas de los demás, sobrevivir y llegar a Tokio. Quien lo logre, gana. El tráiler lo resume sin vueltas: “Mátense los unos a los otros, hasta que solo quede uno”.