Ricardo Darín confirma que "El Eternauta" podría extenderse más de una segunda temporada

La serie argentina de ciencia ficción que capturó la atención global, “ El Eternauta ”, podría tener un futuro mucho más largo de lo que se había anunciado. Ricardo Darín , protagonista de la exitosa producción de Netflix , sorprendió al revelar que la historia basada en el icónico cómic de Héctor Germán Oesterheld, podría no concluir con su segunda temporada.

El actor argentino fue el último invitado de " Otro Día Perdido ", conducido por Mario Pergolini ( Eltrece), donde no solo profundizó sobre el impacto mundial que tuvo la serie, sino que también dejó la noticia que entusiasma a todos los fanáticos de la obra.

Darín reflexionó con Pergolini sobre la magnitud del proyecto, desde su gestación. El actor destacó el enorme despliegue técnico y de producción que acompañó al rodaje, bajo la dirección de Bruno Stagnaro y su equipo de guionistas.

"Cuando hicimos el trabajo vimos que era una cosa gorda, algo grande, sobre todo por lo que era la parafernalia," comentó el actor, visiblemente impresionado. " El nivel de producción y tecnológico era impresionante ", destacó.

"La cabeza de Bruno y de los guionistas también. Ya palpitabas que no iba a ser una cosa que pasara desapercibida , pero de ahí a que se produzca el pelotazo ese no", reconoció sobre el éxito que tuvo la adaptación.

El protagonista de Nueve Reinas compartió una anécdota que ilustra la dimensión internacional del fenómeno: "En España, a pesar de estar en el teatro y en la Gran Vía, te das cuenta de que se nutren mucho del turismo que pasa por el lugar y había gente de todos lados, y muchos hacían referencia a El Eternauta. En España pegó fuerte".

Qué dijo Darín sobre una tercera temporada de "El Eternauta"

La sorpresa llegó cuando Pergolini le preguntó al actor sobre sus proyectos para el próximo año, una etapa donde, además, se convertirá en abuelo. Darín no dudó en dar detalles sobre su agenda, y fue allí donde lanzó la bomba informativa sobre la continuidad de la serie.

El Eternauta Netflix presentó sus nuevos estrenos para lo que resta del 2025. Web

"El año que viene lo tengo muy cubierto por El Eternauta y 2027 también porque no termina en la segunda temporada aparentemente," reveló Darín, dando a entender que los planes de producción contemplan una extensión de la historia original.

Si bien la confirmación de una tercera entrega parece inminente, el actor mantuvo la cautela y recordó que la decisión final recae en el equipo detrás de cámara. "De todos modos se puede modificar porque no depende de mí," concluyó.