El documental que muestra cómo se hizo "Nueve Reinas" y se puede ver en streaming

Es un homenaje al fallecido director Fabián Bielinsky con la participación de Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice.

HBO Max confirmó la fecha de estreno del documental sobre "Nueve Reinas" con Ricardo Darín, Gastón Pauls y Letica Brédice.

El legado de Bielinsky regresa al centro de la escena con “Nueve Auras”, un documental producido por Untref Media y dirigido por Mariano Frigerio, que se enfocará en la construcción de sus dos grandes obras —“Nueve Reinas”, de los 2000, y “El Aura”, de 2005— y en el impacto que siguen teniendo a casi dos décadas de su partida.

Fabián Bielinsky en la grabación de "Nueve Reinas" con Ricardo Darín y Gastón Pauls Fabián Bielinsky en la grabación de "Nueve Reinas" con Ricardo Darín y Gastón Pauls gentileza Un viaje al corazón creativo de Bielinsky La sinopsis oficial aclara que “Nueve Auras” propone algo más que recordar el éxito de dos películas: reconstruye el método, la mirada y las obsesiones de un realizador que concebía cada detalle como parte de un mecanismo perfecto. El documental accede a material inédito, registros del rodaje y testimonios de quienes fueron parte de esos proyectos que ya son historia grande del cine argentino.

Embed - Trailer - Nueve Auras, un documental sobre Fabián Bielinsky Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice vuelven sobre las escenas icónicas que marcaron a “Nueve Reinas”, recorren las locaciones donde se filmó y recuperan anécdotas que revelan la intensidad y la precisión con la que Bielinsky se movía en el set.

También participan actores y colaboradores que lo acompañaron en distintos momentos: Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi, entre otros, completan una mirada coral sobre el cineasta.