Pachu Peña recordó su paso por Gran Hermano y contó que cobró menos que sus compañeros: "Qué pelotud*"

El humorista rosarino fue uno de los protagonistas de la única edición de famosos que tuvo el reality de Telefe.

Algunos no lo recuerdan, pero el mismísimo Pachu Peña participó en la edición “famosos” - en 2007- que Gran Hermano realizó en la Argentina. Es su paso por No Está Todo Dicho el comediante le contó a Guido Kaczka por qué decidió abandonar el reality por decisión propia.

“¿Por qué abandonaste la casa de Gran Hermano Famoso?”, le consultó curioso el conductor. Pachu entre risas contó: “Tengo el Sí Fácil, y nos habían llamado primero a José María y a mí y dijimos, bueno, vamos a hinchar las bolas, vamos a hacer humor, un Gran Hermano distinto”.

PACHU PEÑA: "Hice re poca guita con Gran Hermano, que pel...." "Y cuando fui a decir que no, estaba Claudio Villarruel, que era el gerente de programación de Telefe. Y le dije que no quería y me dijo no, no, no me hagas esto, el canal se mira abajo, si no está vos", continuo mientras escondía su risa tan particular.

Pachu Peña hizo mención a personajes importantes de Gran Hermano “Furia no había nacido, Alfa no se acercaba. Y le digo, mirá, tengo a mi viejo jodido. No, no, quédate tranquilo. Por suerte salí y lo pude ver los últimos días, por suerte. Pero en un momento me estuve a punto de escapar”, siguió ante la atenta mirada de Kaczka.

El conductor le preguntó como se sintió en el juego y el actor respondió: “Primero, no entiendo el juego. No entiendo eso de nominar, de hablar con Gran Hermano”.