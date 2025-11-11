11 de noviembre de 2025 - 11:58

Pachu Peña recordó su paso por Gran Hermano y contó que cobró menos que sus compañeros: "Qué pelotud*"

El humorista rosarino fue uno de los protagonistas de la única edición de famosos que tuvo el reality de Telefe.

Pachu Peña recordó su paso por Gran Hermano.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Algunos no lo recuerdan, pero el mismísimo Pachu Peña participó en la edición “famosos” - en 2007- que Gran Hermano realizó en la Argentina. Es su paso por No Está Todo Dicho el comediante le contó a Guido Kaczka por qué decidió abandonar el reality por decisión propia.

“¿Por qué abandonaste la casa de Gran Hermano Famoso?”, le consultó curioso el conductor. Pachu entre risas contó: “Tengo el Sí Fácil, y nos habían llamado primero a José María y a mí y dijimos, bueno, vamos a hinchar las bolas, vamos a hacer humor, un Gran Hermano distinto”.

Embed - PACHU PEÑA: "Hice re poca guita con Gran Hermano, que pel...."

“Y cuando fui a decir que no, estaba Claudio Villarruel, que era el gerente de programación de Telefe. Y le dije que no quería y me dijo no, no, no me hagas esto, el canal se mira abajo, si no está vos”, continuo mientras escondía su risa tan particular.

Pachu Peña hizo mención a personajes importantes de Gran Hermano

Furia no había nacido, Alfa no se acercaba. Y le digo, mirá, tengo a mi viejo jodido. No, no, quédate tranquilo. Por suerte salí y lo pude ver los últimos días, por suerte. Pero en un momento me estuve a punto de escapar”, siguió ante la atenta mirada de Kaczka.

El conductor le preguntó como se sintió en el juego y el actor respondió: “Primero, no entiendo el juego. No entiendo eso de nominar, de hablar con Gran Hermano”.

Pachu Peña
“Pero vos te llamaban. Pachu, por favor, al confesionario.Y la caminata ¿qué pensabas?”, repreguntó Guido. A lo que Pachu respondio: “¿Qué hago? ¿Qué digo? No, aparte yo soy muy transparente. No me va el puñal por la espalda. Hay que nominarla a Pestañela”.

Luego el querido comediante recordó entre risas cuanto había arreglado por participar de esta edición de Gran Hermano: “Encima está re poca guita. Después me enteré de que cobraban los otros. Dije, qué pelotudo”.

