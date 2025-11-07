7 de noviembre de 2025 - 10:38

Sin el alta definitiva, Thiago Medina consiguió un importante trabajo en televisión: qué le ofrecieron

El exparticipante de Gran Hermano se recupera del grave accidente vial que tuvo pero ya aceptó volver a trabajar en la pantalla chica.

Thiago Medina será fue convocado para un importante proyecto en televisión.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Luego del accidente en moto que lo tuvo al borde de la muerte, y mientras se recupera, el exconcursante de Gran Hermano Thiago Medina aceptó una importante oferta laboral, que lo hará regresar a la televisión para realzar su carrera.

En las últimas horas, se conoció que el joven formará parte de la próxima edición del reality, en su versión "dorada". De este modo, se supo que Medina sería el primer confirmado en la casa más famosa.

Gran Hermano Generación Dorada se prepara para desembarcar en Telefe en febrero de 2026 y la noticia ya sacude las redes. Así lo confirmó Ángel De Brito en el ciclo LAM, que también afirmó que Daniela Celis será parte del reality, pero desde afuera: “Va a ingresar a la casa uno, él va a entrar a la casa y ella va a estar en el panel”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1986222462502088822&partner=&hide_thread=false

Con esta noticia, la vida de Medina cambiará en los próximos meses, ya que estará aislado en la casa más famosa del país y lejos del contacto con sus gemelas, pero cuidando las 24 horas su salud y priorizando su futuro.

En ese contexto, Daniela Celis compartió una historia en su perfil de Instagram en la que demostró cuál fue su reacción ante esta oportunidad laboral de Thiago.

En la grabación se lo podía ver al influencer caminar por los pasillos del canal mientras Daniela expresaba su emoción por este presente laboral. “Lo que se viene”, dijo ella con entusiasmo.

Thiago Medina
Thiago Medina será parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1986223138531651717&partner=&hide_thread=false

Thiago Medina contó cómo se recupera tras la internación

El mediático de 22 años contó lo que le dijeron los médicos después de hacerse un chequeo de rutina en un centro de salud. “Salimos de control por suerte y gracias a Dios va todo muy bien. Gracias a todos los que preguntan y se preocupan por mi recuperación”, escribió en redes sociales.

En este presente laboral, Thiago también se mostró muy unido a su familia. Por eso, a través de las redes le hizo una promesa a su melliza al enterarse de que será el padrino del hijo que está a punto de tener su hermana.

Thiago Medina
Thiago Medina será parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

