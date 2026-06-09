25 años menor y una carrera en ascenso: quién es la flamante pareja de Juan Gil Navarro

El actor Juan Gil Navarro atraviesa un gran momento en su carrera. Esta vez volvió a mostrarse enamorado y eligió una fecha muy especial para hacerlo. A sus 52 años, el reconocido intérprete compartió un emotivo mensaje dedicado a su pareja, Rosario Páscolo, quien acaba de celebrar sus 27 años . La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores y confirmó el momento que atraviesa la pareja.

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La dedicatoria apareció en las redes sociales de Rosario , donde la joven publicó imágenes de su festejo de cumpleaños rodeada de familiares, amigos y personas cercanas. Entre los invitados se encontraba el propio Gil Navarro, quien posó junto a ella en una de las fotografías más comentadas de la celebración.

Además de reaccionar a la publicación, el actor decidió dejar un comentario que rápidamente se convirtió en el centro de atención. “Qué curioso es que sea tu cumpleaños y mi regalo seas vos . Te amo con todo mi corazón y te deseo un hermoso nuevo año . Sos mi orgullo y mi alegría”, escribió.

Las palabras reflejaron la intensidad del vínculo que mantienen y provocaron numerosas reacciones entre quienes siguen la vida personal del actor. En las imágenes compartidas por Rosario también aparecieron figuras conocidas del ambiente artístico, entre ellas Mariano Bertolini y Esteban Pérez, ambos recordados por sus participaciones en producciones juveniles vinculadas al universo de Cris Morena.

Un romance que ya venía dando señales

Aunque la relación se confirmó públicamente en los últimos meses, distintas señales indicaban que el vínculo llevaba tiempo consolidándose. Los intercambios entre ambos en redes sociales se volvieron frecuentes y despertaron la curiosidad de los seguidores mucho antes de que aparecieran juntos en público.

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A comienzos de este año, los rumores crecieron cuando fueron vistos compartiendo una salida en Mar del Plata tras asistir a una función de la obra teatral La cena de los tontos.