Quién es Seven Kayne, el joven que aparece abrazado a Gimena Accardi

El cantante y la actriz fueron noticia tras aparecer juntos en una cariñoso posteo. Gime Accardi fue quien publicó la foto.

Gime Accardi junto a Seven Kayne: la foto que despertó rumores de romance.

Gime Accardi junto a Seven Kayne: la foto que despertó rumores de romance.

Gimena Accardi volvió a ser noticia de los portales de espectáculos, tras publicar una foto en Instagram junto a Seven Kayne. La imagen, que fue subida a sus 'historias', pronto se viralizó en las redes sociales.

Este nuevo capítulo en la vida de Accardi surge a cuatro meses de su separación con Nico Vázquez. Además, su posteo se dio en medio del blanqueo amoroso del protagonista de Rocky y Dai Fernández, y su viaje a Nueva York.

Gime Accardi junto a Seven Kayne
Gime Accardi junto a Seven Kayne.

Gime Accardi junto a Seven Kayne.

Cabe mencionar que la foto de la actriz con el artista fue publicada por su amiga y cineasta Agus Navarro. Se trata de una postal donde la protagonista sale con una gran sonrisa, mientras intenta tapar el lente de la cámara con la mano.

Al lado de Accardi aparece el cantante escondiendo su cara con una gorra y posando su brazo sobre ella.

Quién es Seven Kayne

Seven Kayne es un trapero argentino de 26 años. El cantante, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, lanzó su primer tema, "Si Te Lastimé", en 2017, producido por la compañía discográfica Mueva Records.

Seven Kayne, artista de la escena del trap argentino
Seven Kayne, artista de la escena del trap argentino.

Seven Kayne, artista de la escena del trap argentino.

En 2018, estrenó "Atrapado", "Lento" y "Tres Rosas", y obtuvo cientos de reproducciones en YouTube. Luego su carrera estuvo en ascenso y, si bien mantiene un bajo perfil, se destaca en el mundo musical urbano.

Seven Kayne realizó presentaciones este año en Buenos Aires, España y México, y aún tiene fechas pendientes. Pese a que se desconocen los detalles sobre su vínculo con Gimena Accardi, se especula que la foto que compartieron se trata de una movida de prensa.

Por Daniel Arias Fuenzalida