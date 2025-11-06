Quién es Seven Kayne, el joven que aparece abrazado a Gimena Accardi

Gimena Accardi volvió a ser noticia de los portales de espectáculos, tras publicar una foto en Instagram junto a Seven Kayne . La imagen, que fue subida a sus 'historias', pronto se viralizó en las redes sociales.

El padre de Lamine Yamal anunció su compromiso con su novia de 23 años

Este nuevo capítulo en la vida de Accardi surge a cuatro meses de su separación con Nico Vázquez . Además, su posteo se dio en medio del blanqueo amoroso del protagonista de Rocky y Dai Fernández, y su viaje a Nueva York.

Cabe mencionar que la foto de la actriz con el artista fue publicada por su amiga y cineasta Agus Navarro . Se trata de una postal donde la protagonista sale con una gran sonrisa, mientras intenta tapar el lente de la cámara con la mano.

Al lado de Accardi aparece el cantante escondiendo su cara con una gorra y posando su brazo sobre ella.

Seven Kayne es un trapero argentino de 26 años. El cantante, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero , lanzó su primer tema, "Si Te Lastimé", en 2017, producido por la compañía discográfica Mueva Records.

En 2018, estrenó "Atrapado", "Lento" y "Tres Rosas", y obtuvo cientos de reproducciones en YouTube. Luego su carrera estuvo en ascenso y, si bien mantiene un bajo perfil, se destaca en el mundo musical urbano.

Seven Kayne realizó presentaciones este año en Buenos Aires, España y México, y aún tiene fechas pendientes. Pese a que se desconocen los detalles sobre su vínculo con Gimena Accardi, se especula que la foto que compartieron se trata de una movida de prensa.