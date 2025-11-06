El padre de Lamine Yamal anunció su compromiso con su novia de 23 años

Mounir Nasraoui, padre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal , anunció su compromiso con su novia, Khristina, de 23 años. Nasraoui, de 39 años, compartió la noticia a través de un posteo en su cuenta de Instagram el sábado pasado.

A pocos días de separarse de Lamine Yamal, Nicki Nicole fue vista con un famoso streamer: "Se fueron juntos"

Confirmó la ruptura: Lamine Yamal dejó de estar en pareja con Nicki Nicole

A pesar de que la pareja lleva poco más de un año de relación, el hombre compartió una foto con su prometida y acompañó la imagen con un emoji de anillo, confirmando así su futuro matrimonio. La publicación acumula más de 44.000 likes.

La pareja ha mantenido su relación con discreción, limitándose a intercambiar algunos mensajes en redes sociales. De hecho su primera foto compartida data del 7 de febrero de 2025 y fueron vistos juntos en abril en un partido de la Champions League entre el Barça y el Inter.

Los comentarios en el posteo se llenaron de mensajes de felicitación, aunque una parte de los usuarios hizo hincapié en la diferencia de edad de 16 años entre ambos.

Algunas críticas se enofocaron en la situación económica del hombre y sugerían que se beneficiaba del éxito de su hijo. Recibió comentarios como: “ La invita a comer con el dinero del hijo” o “El anillo lo compro con el dinero de su hijo” .

Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no estan juntos

Por otra parte, el jugador del Barcelona, Lamine Yamal, en una entrevista transmitida por RTVE, reveló que ya no mantiene una relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole.

Lamine Yamal y Nicki Nicole Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos. web

La ruptura se da en medio de rumores que vinculaban al futbolista con una modelo italiana, Anna Gegnoso, mujer con la que en diciembre de 2024 se los vió paseando por Barcelona.

Sin embargo, Yamal aclaró la situación y dijo: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”.