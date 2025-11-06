6 de noviembre de 2025 - 23:38

El padre de Lamine Yamal anunció su compromiso con su novia de 23 años

Tras un año de relación, la pareja que se lleva 16 años de diferencia, anunció en redes sociales su compromiso.

El padre de Lamine Yamal se casará con su novia y genera polémica por al diferencia de edad entre ambos.&nbsp;

El padre de Lamine Yamal se casará con su novia y genera polémica por al diferencia de edad entre ambos. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mounir Nasraoui, padre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal , anunció su compromiso con su novia, Khristina, de 23 años. Nasraoui, de 39 años, compartió la noticia a través de un posteo en su cuenta de Instagram el sábado pasado.

Leé además

confirmo la ruptura: lamine yamal dejo de estar en pareja con nicki nicole

Confirmó la ruptura: Lamine Yamal dejó de estar en pareja con Nicki Nicole

Por Redacción Espectáculos
Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

A pocos días de separarse de Lamine Yamal, Nicki Nicole fue vista con un famoso streamer: "Se fueron juntos"

Por Agustín Zamora

A pesar de que la pareja lleva poco más de un año de relación, el hombre compartió una foto con su prometida y acompañó la imagen con un emoji de anillo, confirmando así su futuro matrimonio. La publicación acumula más de 44.000 likes.

La pareja ha mantenido su relación con discreción, limitándose a intercambiar algunos mensajes en redes sociales. De hecho su primera foto compartida data del 7 de febrero de 2025 y fueron vistos juntos en abril en un partido de la Champions League entre el Barça y el Inter.

Críticas hacia el padre del futbolista

Los comentarios en el posteo se llenaron de mensajes de felicitación, aunque una parte de los usuarios hizo hincapié en la diferencia de edad de 16 años entre ambos.

Algunas críticas se enofocaron en la situación económica del hombre y sugerían que se beneficiaba del éxito de su hijo. Recibió comentarios como: “La invita a comer con el dinero del hijo” o “El anillo lo compro con el dinero de su hijo” .

Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no estan juntos

Por otra parte, el jugador del Barcelona, Lamine Yamal, en una entrevista transmitida por RTVE, reveló que ya no mantiene una relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole.

Lamine Yamal y Nicki Nicole
Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

La ruptura se da en medio de rumores que vinculaban al futbolista con una modelo italiana, Anna Gegnoso, mujer con la que en diciembre de 2024 se los vió paseando por Barcelona.

Sin embargo, Yamal aclaró la situación y dijo: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lamine Yamal adquirió la casa donde vivieron Shakira y Gerard Piqué

Así es la lujosa mansión que Lamine Yamal le compró a Shakira y a Piqué por una suma millonaria

Por Redacción Deportes
El emotivo mensaje de una padre hacia su hijo a quien acompañó en la marcha. 

"Tienen que apoyar a sus hijos": el emotivo mensaje de un padre a su hijo en la Marcha del Orgullo

Por Redacción
El Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán, donde padre e hija permanecen internados en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de botulismo.”

Casos confirmados de botulismo: cómo es el estado de salud de padre e hija que están internados

Por Gisel Guajardo
Gime Accardi junto a Seven Kayne: la foto que despertó rumores de romance.

Quién es Seven Kayne, el joven que aparece abrazado a Gimena Accardi

Por Redacción Espectáculos