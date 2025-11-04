Así es la lujosa mansión que Lamine Yamal le compró a Shakira y a Piqué por una suma millonaria

A pocos días de confirmar su ruptura con Nicki Nicole , Lamine Yamal acaba de adquirir una de las propiedades más emblemáticas de Barcelona : la mansión en la que vivieron Shakira y su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

La operación no fue sencilla, ya que sus representantes estuvieron cerca de tres meses negociando los detalles antes de que Yamal se convirtiera oficialmente en el nuevo propietario.

La lujosa casa , que durante muchos años albergó una hermosa historia de amor, pero también fue testigo de un polémico final, está ubicada en Esplugues de Llobregat , específicamente en la urbanización Ciutat Diagonal, una de las zonas más exclusivas y deseadas por las celebridades.

El complejo residencial está formado por cuatro viviendas : la principal, en la que residía la pareja antes de su separación; otra destinada a los padres de la cantante; una tercera para los padres de Piqué; y una cuarta que nunca llegó a reformarse.

De estas cuatro, sólo tres salieron al mercado, y dos ya encontraron comprador. Una de ellas se vendió por 3 millones de euros a un comprador anónimo, mientras que la vivienda principal fue adquirida por Yamal por un valor cercano a los 11 millones de euros.

Esta gran compra fue demostrada por el propio futbolista en su cuenta de Instagram. La propiedad cuenta con más de 3.000 metros cuadrados divididos en tres plantas y dos niveles subterráneos donde podrá recibir a toda su familia.

Además cuenta con seis dormitorios y cinco baños lujosos de mármol, como a su vez una gran cantidad de salas de ocio. Entre ellas una sala de cine, un estudio de grabación, una biblioteca, una pileta interior climatizada y otra exterior en el jardín.

La lujosa casa de Lamine Yamal / Shakira y Piqué

La vivienda fue diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller, a su vez cuenta con privilegiadas vistas a la ciudad de Barcelona y al mar Mediterráneo desde sus múltiples ventanales y terrazas. Como si fuera poco, también cuenta con una cancha de fútbol, una de pádel y un gimnasio completo.