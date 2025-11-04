4 de noviembre de 2025 - 08:52

A pocos días de separarse de Lamine Yamal, Nicki Nicole fue vista con un famoso streamer: "Se fueron juntos"

La cantante rosarina y el futbolista le pusieron fin a su relación a pocos días de saberse que planeaban mudarse juntos.

Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El mundo de la música y el espectáculo argentino se revolucionó este fin de semana tras confirmarse que Nicki Nicole y Lamine Yamal pusieron fin a su relación. Pero el verdadero escándalo llegó después, cuando se filtraron imágenes y mensajes que vinculan a la cantante rosarina con otro famoso.

Leé además

La denuncia de amenazas que hizo Juanita Tinelli hizo estallar una interna familiar

Apareció Mica Tinelli con un "palito" en medio de la interna familiar por la denuncia de Juanita

Por Redacción Espectáculos
María Belén Ludueña y Jorge Macri esperan su primer hijo juntos.

Jorge Macri y María Belén Ludueña esperan su primer hijo: el anuncio de ambos en las redes

Por Redacción Política

Todo comenzó cuando Ángel de Brito compartió en sus redes el mensaje de una seguidora que aseguraba haber visto a Nicki Nicole con Mernuel, uno de los streamers del momento, en un boliche de Buenos Aires: “Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, decía el chat que se viralizó rápidamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1984469746239070563&partner=&hide_thread=false

El encuentro habría ocurrido en Picheo, uno de los locales más exclusivos de la noche porteña. La versión cobró más fuerza porque, días antes, Nicki había aparecido de sorpresa en un stream de Yanina Latorre, donde también estaba Mernuel, lo que encendió las sospechas de un nuevo vínculo.

Lamine Yamal negó infidelidades en la pareja

Desde España, el deportista de 18 años decidió ponerle fin a las especulaciones y habló con el periodista Javier de Hoyos, confirmando la ruptura pero negando cualquier infidelidad: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, declaró.

Nicki Nicole
Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

Quién es Mernuel, el youtuber involucrado con Nicki Nicole

Manuel Gaspar Merlo (Mernuel) es uno de los creadores de contenido más populares del país. Anteriormente, en su canal Mernosketti, junto a Bauletti, entrevistaron a la artista, ya que había dicho que ella era su amor platónico, por lo que, ese stream estuvo cargado de momentos comprometedores entre ellos.

Según testigos, el fin de semana fue visto en la zona VIP junto a Nicki Nicole, Emilia Mernes y Cazzu, disfrutando de la noche porteña. Minutos después, las cámaras captaron a Mernuel y la rosarina saliendo juntos del local.

Nicki Nicole
Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

Por ahora, ninguno de los dos se pronunció públicamente, pero los fans ya encendieron las redes con teorías, memes y especulaciones sobre el nuevo vínculo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

confirmo la ruptura: lamine yamal dejo de estar en pareja con nicki nicole

Confirmó la ruptura: Lamine Yamal dejó de estar en pareja con Nicki Nicole

Por Redacción Espectáculos
Luego de las especulaciones de convivencia de la pareja de Lamine Yamal y Nicki Nicole, crecen los rumores de infidelidad del jugador en una fiesta en Milán con una modelo. 

Rumores de infidelidad: Lamine Yamal habría engañado a Nicki Nicole con una modelo

Por Redacción Espectáculos
Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos. 

Lamine Yamal y Nicki Nicole decidieron dar un paso más en su relación: ¿buscan parecerse a Shakira y Piqué?

Por Agustín Zamora
Wanda Nara no pudo evitar las emociones al recordar a su abuela.

Wanda Nara recordó a su abuela y la angustia la superó: "Nunca volví a encontrar el..."

Por Agustín Zamora