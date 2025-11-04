A pocos días de separarse de Lamine Yamal, Nicki Nicole fue vista con un famoso streamer: "Se fueron juntos"

El mundo de la música y el espectáculo argentino se revolucionó este fin de semana tras confirmarse que Nicki Nicole y Lamine Yamal pusieron fin a su relación. Pero el verdadero escándalo llegó después, cuando se filtraron imágenes y mensajes que vinculan a la cantante rosarina con otro famoso.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito compartió en sus redes el mensaje de una seguidora que aseguraba haber visto a Nicki Nicole con Mernuel, uno de los streamers del momento , en un boliche de Buenos Aires: “Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, decía el chat que se viralizó rápidamente.

El encuentro habría ocurrido en Picheo, uno de los locales más exclusivos de la noche porteña. La versión cobró más fuerza porque, días ante s, Nicki había aparecido de sorpresa en un stream de Yanina Latorre , donde también estaba Mernuel , lo que encendió las sospechas de un nuevo vínculo.

Desde España, el deportista de 18 años decidió ponerle fin a las especulaciones y habló con el periodista Javier de Hoyos, confirmando la ruptura pero negando cualquier infidelidad: “ No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. No le he sido infiel ni he estado con otra persona ”, declaró.

La relación entre Nicki Nicole y Lamine había comenzado a fines de agosto y en pocos meses se convirtió en una de las más comentadas en redes.

Nicki Nicole Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal. web

Quién es Mernuel, el youtuber involucrado con Nicki Nicole

Manuel Gaspar Merlo (Mernuel) es uno de los creadores de contenido más populares del país. Anteriormente, en su canal Mernosketti, junto a Bauletti, entrevistaron a la artista, ya que había dicho que ella era su amor platónico, por lo que, ese stream estuvo cargado de momentos comprometedores entre ellos.

Según testigos, el fin de semana fue visto en la zona VIP junto a Nicki Nicole, Emilia Mernes y Cazzu, disfrutando de la noche porteña. Minutos después, las cámaras captaron a Mernuel y la rosarina saliendo juntos del local.

Por ahora, ninguno de los dos se pronunció públicamente, pero los fans ya encendieron las redes con teorías, memes y especulaciones sobre el nuevo vínculo.