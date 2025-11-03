Jorge Macri y María Belén Ludueña esperan su primer hijo: el anuncio de ambos en las redes

Este lunes, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció que espera un hijo junto a la periodista María Belén Ludueña . Ambos recurrieron a las redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores.

En un posteo lleno de felicidad, Jorge Macri aseguró: "Llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén" . La pareja se había casado en noviembre de 2022 tras cuatro años de noviazgo.

"Hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida. Junto a María Belén estamos esperando un hijo ", posteó el político en su cuenta de X. Cabe recordar que el político ya es padre de "3 maravillosos hijos" que, según afirmó, son "lo más lindo que me pasó en la vida".

Al final de su mensaje, el jefe de Gobierno porteño describió que "ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor". Y le dedicó palabras de amor para su esposa: "Te amo mi vida, gracias por hacerme tan feliz. Vas a ser una gran madre" .

Acto seguido, Ludueña le respondió con cariño: "Te amo mi amor!!! Muy muy feliz con la noticia! Se viene después de tantos rezos!!! La espera más linda junto a vos! ". La periodista se adelantó con el anuncio en su perfil de Instagram, ya que confirmó la noticia minutos antes de la publicación de Macri.

"Todo este amor y más es para vos mi vida! Felices con la noticia de tu llegada! Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo! Vamos a ser papás!!!", había escrito Ludueña.

Ángel de Brito reveló en LAM que su colega le confirmó la noticia cuando todavía no tenía un mes de embarazo, pero esperaron hasta la actualidad, en la que ya lleva doce semanas de gestación para anunciarlo. “Ella quería ser mamá hace mucho tiempo y lo contó en varias entrevistas. Él también. Estaban buscando desde que se casaron”, detalló el conductor.

En mayo de este año, Ludueña había confesado que se había sometido a un tratamiento para lograr ser madre. Sin embargo, el camino no estaba siendo fácil y la periodista había hecho pública su frustración.

"No es fácil ser periodista, ser la mujer del jefe de gobierno, estar en una campaña y, en el medio, tratar de ser mamá. Cuando tratamos de serlo, hay muchas cosas que nos pasan. Hay muchas hormonas que juegan… y esto es lo que hoy pasó acá”, había expresado Ludueña en su programa.