3 de noviembre de 2025 - 21:25

La Cámara Federal intervendrá mañana en la causa Andis por primera vez

La causa llegará por primera vez en audiencia a la Cámara Federal. El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Diego Spagnuolo, que habrían sido "adulterados" y "obtenidos de forma ilícita".

Coimas en Discapacidad: allanamientos en las sedes de la Andis y la Droguería Suizo Argentina. (archivo)

Coimas en Discapacidad: allanamientos en las sedes de la Andis y la Droguería Suizo Argentina. (archivo)

Foto:

NA / Claudio Fanchi
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este martes, la Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez en la causa por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad. La audiencia se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso.

Leé además

Luis Petri lideró la lista de candidatos de Milei en Mendoza.

Después de aparecer en la foto del nuevo gabinete de Milei, Luis Petri reveló su futuro

Por Juan Carlos Albornoz
De corista de Milei a diputada nacional: quién es Ana Tamagno, la reemplazante de Diego Santilli.

De corista de Milei a diputada nacional: quién es Ana Tamagno, la reemplazante de Diego Santilli

Por Redacción Política

La misma había sido reprogramada la última semana y quedó programada para mañana a las 10.30 en Comodoro Py. Así lo confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno anunció nuevo plan de gestión para Andis
Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Caso Andis

Los recursos que había presentado la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello. Además, a los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado extitular de la Andis, Diego Spagnuolo.

La decisión de Casanello fue en sintonía con la negativa del fiscal federal Franco Picardi, quien sostuvo que fueron “errados” y “contradictorios” y tuvieron como fin “entorpecer una pesquisa incipiente”.

Cabe recordar que el 9 de octubre pasado el fiscal Picardi había pedido realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Andis.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem.

Por otra parte, el planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal. En esas grabaciones, que luego se viralizaron en las redes sociales y medios nacionales, el exfuncionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos.

También se aludía a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem. Al respecto, el abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.

Ahora el expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Bajo ese escenario, el Tribunal deberá decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno Nacional anunció un aumento de hasta 35% en las prestaciones por discapacidad tras meses de reclamos.

Tras 10 meses de reclamos, el Gobierno anunció un aumento de las prestaciones por discapacidad

Por Verónica De Vita
Milei junto a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Nuevo gabinete: por qué Milei le tomará juramento a Manuel Adorni el miércoles, pero no a Diego Santilli

Por Redacción Política
El diputado electo Manuel Adorni fue designado como jefe de gabinete de Javier Milei

Alianza incómoda: el proyecto de Cambia Mendoza que impide la "defraudación" de las candidaturas testimoniales

Por Martín Fernández Russo
El transporte público cuenta con diferentes modalidades de pago electrónico del boleto. 

Con el nuevo aumento del boleto, Mendoza escaló más de diez puestos en el ranking nacional de tarifas

Por Martín Fernández Russo