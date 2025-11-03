La Cámara Federal intervendrá mañana en la causa Andis por primera vez

Este martes, la Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez en la causa por la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ). Se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad . La audiencia se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso .

La misma había sido reprogramada la última semana y quedó programada para mañana a las 10.30 en Comodoro Py . Así lo confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los recursos que había presentado la familia Kovalivker , dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello. Además, a los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado extitular de la Andis, Diego Spagnuolo.

La decisión de Casanello fue en sintonía con la negativa del fiscal federal Franco Picardi, quien sostuvo que fueron “errados” y “contradictorios” y tuvieron como fin “entorpecer una pesquisa incipiente” .

Cabe recordar que el 9 de octubre pasado el fiscal Picardi había pedido realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Andis .

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem. Gentileza

Por otra parte, el planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal. En esas grabaciones, que luego se viralizaron en las redes sociales y medios nacionales, el exfuncionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos.

También se aludía a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem. Al respecto, el abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.

Ahora el expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Bajo ese escenario, el Tribunal deberá decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.