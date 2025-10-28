28 de octubre de 2025 - 10:20

Lamine Yamal y Nicki Nicole decidieron dar un paso más en su relación: ¿buscan parecerse a Shakira y Piqué?

El futbolista del Barcelona tiene en mente invertir en una casa para consolidar su relación con la artista rosarina.

Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.&nbsp;

Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos. 

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El éxito de Lamine Yamal a sus 18 años le permite instalarse como un adulto completamente independiente. En este sentido, el futbolista está a punto de dar un gran paso en su vida porque, según trascendió, pretende comprar la gigante mansión en la que hasta 2022 vivieron Shakira y Piqué.

Leé además

Ayudan a madres vulnerables y les donaron una casa para fabricar y vender sus propias pastas

Ayudan a madres vulnerables y un socio de Pampita les donó una casa para fabricar y vender sus propias pastas

Por Ignacio de la Rosa
goy ogalde. lo mas importante es tocar juntos en el barrio

Goy Ogalde. "Lo más importante es tocar juntos en el barrio"

Por Ariel Búmbalo

Pero los 14 millones de euros de los que dispone para pagar la propiedad no son la noticia, sino la posibilidad de que le pida a Nicki Nicole vivir con él. Es que se trata de una casa enorme de seis habitaciones extra grandes, salón de fiesta y campos de deportes, lo que indica que empezaría la convivencia antes de lo esperado.

Lamine Yamal y Nicki Nicole
Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

Cómo es la casa que comprará Lamine Yamal

La mansión que perteneció a una de las parejas más reconocidas de la farándula reúne lo mejor de dos mundos. Por una parte, las instalaciones que necesitaba un deportista de alto rendimiento como Gerard Piqué; por otra, los espacios propios de la rutina de una reina del pop y, por último, la comodidad de un hogar en el que se criaban niños.

Ahora, la compra del talentoso jugador del Barcelona tiene todo el sentido, pues una artista y un futbolista volverían a ocupar las habitaciones hace tres años abandonadas por el repentino divorcio de Shakira y Piqué. Pero el detalle por el que la idea de la convivencia cobra fuerza es una habitación en particular dentro de la casa.

Lamine Yamal
Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

Entre los espacios que fueron diseñados en el interior de la casa está un estudio de grabación que la colombiana usó para algunos de sus trabajos. Si Yamal no ordena quitar esa habitación y refuncionalizarla, perfectamente podría convertirse en uno de los nuevos lugares de trabajo de Nicki Nicole.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Los jugadores del Real Madrid celebran el gol marcado por el delantero Jude Bellingham contra el Barcelona.

Real Madrid venció 2-1 a Barcelona y fue el dueño absoluto del clásico español

Por Cristian Reta
Netflix prepara su nueva historia para la saga Monstruo: ¿Quién es la loca del hacha?

"La loca del hacha": la perturbadora historia en Netflix tras el éxito de Ed Gein

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Disney que busca revivir un éxito.

Disney prepara el regreso de una exitosa serie de Fox con un enfoque renovado

Por Redacción Espectáculos
la impensada opinion de justin bieber sobre ser infiel y los pensamientos lujuriosos que polarizo a los fanaticos

La impensada opinión de Justin Bieber sobre ser infiel y los pensamientos lujuriosos que polarizó a los fanáticos

Por Redacción Espectáculos