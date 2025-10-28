Lamine Yamal y Nicki Nicole decidieron dar un paso más en su relación: ¿buscan parecerse a Shakira y Piqué?

El futbolista del Barcelona tiene en mente invertir en una casa para consolidar su relación con la artista rosarina.

El éxito de Lamine Yamal a sus 18 años le permite instalarse como un adulto completamente independiente. En este sentido, el futbolista está a punto de dar un gran paso en su vida porque, según trascendió, pretende comprar la gigante mansión en la que hasta 2022 vivieron Shakira y Piqué.

Pero los 14 millones de euros de los que dispone para pagar la propiedad no son la noticia, sino la posibilidad de que le pida a Nicki Nicole vivir con él. Es que se trata de una casa enorme de seis habitaciones extra grandes, salón de fiesta y campos de deportes, lo que indica que empezaría la convivencia antes de lo esperado.

Lamine Yamal y Nicki Nicole Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos. web Cómo es la casa que comprará Lamine Yamal La mansión que perteneció a una de las parejas más reconocidas de la farándula reúne lo mejor de dos mundos. Por una parte, las instalaciones que necesitaba un deportista de alto rendimiento como Gerard Piqué; por otra, los espacios propios de la rutina de una reina del pop y, por último, la comodidad de un hogar en el que se criaban niños.

Ahora, la compra del talentoso jugador del Barcelona tiene todo el sentido, pues una artista y un futbolista volverían a ocupar las habitaciones hace tres años abandonadas por el repentino divorcio de Shakira y Piqué. Pero el detalle por el que la idea de la convivencia cobra fuerza es una habitación en particular dentro de la casa.