Confirmó la ruptura: Lamine Yamal dejó de estar en pareja con Nicki Nicole

Durante una entrevista transmitida por RTVE, el futbolista del Barcelona reveló las razones por las que decidió separarse de la cantante argentina.

Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su romance (2)
Por Redacción Espectáculos

Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole durante una entrevista en RTVE. Aclaró que no hubo infidelidades de por medio en la decisión de la ruptura. La confirmación cerró días de especulación en redes y en la prensa, que mantenía atención sobre movimientos digitales de ambos.

El futbolista habló con claridad ante Javier de Hoyos. Afirmó que la separación no respondió a traiciones ni a terceras personas. Declaró: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”.

Lamine Yamal y Nicki Nicole
Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrían en mente mudarse juntos.

Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

El inicio de la relación entre ambos

Sus fanáticos conocieron la relación a finales de agosto. Nicki Nicole publicó una imagen que mostraba cercanía por el cumpleaños del jugador. Seguidores y prensa ya intuían el vínculo desde el festejo por la mayoría de edad de Yamal, donde participaron compañeros del Barcelona y rostros influyentes.

El rumor de infidelidad

El 21 de octubre, la cantante asistió al Estadio Olímpico Lluís Companys. Barcelona enfrentó a Olympiacos. El equipo ganó 6-1. Yamal convirtió uno de los goles. La presencia de la artista se interpretó como un apoyo total. Aunque ese gesto no impidió el desenlace posterior. La aclaración del jugador apuntó a desactivar rumores. Reiteró: “Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

Lamine Yamal y Nicki Nicole
Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

Lamine Yamal y Nicki Nicole tendrián en mente mudarse juntos.

Los nuevos planes de Lamine Yamal

El anuncio coincidió con un movimiento significativo en la vida personal de Yamal. El jugador concretó la compra de una vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, conocida por haber alojado a Shakira y Gerard Piqué durante su relación. El proceso de compraventa se cerró por un monto cercano a los 11 millones de euros. El inmueble, con antecedentes mediáticos, volvió a ocupar un lugar central dentro del relato.

