30 de octubre de 2025 - 19:28

Rumores de infidelidad: Lamine Yamal habría engañado a Nicki Nicole con una modelo

El futbolista habría sido visto junto a la modelo italiana Anna Gegnoso en una fiesta en Milán.

Luego de las especulaciones de convivencia de la pareja de Lamine Yamal y Nicki Nicole, crecen los rumores de infidelidad del jugador en una fiesta en Milán con una modelo.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luego de la reciente derrota del FC Barcelona en el clásico contra el Real Madrid, el joven futbolista Lamine Yamal se ha convertido en el foco de los medios. La razón se debe a rumores de una posible infidelidad a su pareja actual, la cantante argentina Nicki Nicole. La relación entre ambos se dió a conocer en agosto de este año, quienes al comienzo tuvieron que enfrentar fuertes críticas, principalmente por la diferencia de edad entre ambos.

Supuesto encuentro del jugador con la modelo

Tras perder el clásico de LaLiga, el futbolista viajó a Milán. Allí se hospedó en el Hotel Armani, uno de los más exclusivos de la ciudad, junto a dos de sus amigos. En Milán, Lamine Yamal habría asistido a una fiesta donde fue visto con la modelo italiana Anna Gegnoso. Mujer con la que en diciembre de 2024 se los vió paseando por Barcelona.

La influencer española Núria Marín compartió en sus redes sociales un video en el que comenta la situación, explica que Lamine Yamal fue con sus dos amigos al Hotel Armani, lugar donde Gegnoso se estaba alojando ese mismo día. El hotel organizó una fiesta con gran cantidad de mujeres, sin embargo muchos notaron que el jugador solo hablaba con la modelo italiana.

@nuriasecret Cuentan que Lamine Yamal pasó la noche del lunes en Milán acompañado de una vieja conocida. ¿Infidelidad? #FutbolSalseo Never Surrender - Lux-Inspira

El comportamiento de Yamal ha generado críticas no solo por los fans de la cantante, sino también desde el club, el Barça, que supuestamente le habría pedido que cuidara su imagen pública y mantenga bajo perfil.

Las instalaciones de la casa estarían adaptadas para ambos estilos de vida. Por un lado, tendrían de lo necesario para un deportista de alto rendimiento, como era el caso de Gerard Piqué y ahora Lamine. Por el otro, una artista podría ocupar los espacios de la reina del pop colombiana, ya que la casa cuenta con un estudio de grabación que Shakira usó para algunos de sus trabajos.

