Lowrdez Fernández volvió a los escenarios y le aseguró a sus fans que "un tropezón no es caída"

La cantante de Bandana se presentó en el Gran Rex y cantó varios hits. Entre el público se encontraban sus padres, a quienes saludó enérgicamente.

Lourdes Fernández, también bajo su nombre artístico "Lowrdez", volvió a los escenarios. La cantante de Bandana se presentó en el Gran Rex, para telonear a la banda A Teens.

Su aparición no es menor, ya que días atrás preocupó a sus fans y seguidores en general. Su expareja, Leandro García Gómez, continúa detenido al estar acusado de haberla mantenido encerrada contra su voluntad en su domicilio.

Pese a los conflictos que atraviesa, la cantante se mostró fuerte frente a sus fanáticos y exclamó: "Quiero decirles algo importantísimo, quizás suena cliché, un tropezón no es caída".

De esta manera, la artista quiso darle un cierre a la situación que vivió. El público, que coreaba su nombre, fue testigo de la energía que contagió Lowrdez desde el escenario.

Cabe mencionar que, en los primeros segundos del recital, la cantante salió a escena tapada con una túnica negra. Luego se quitó esa prenda y dejó a la vista un llamativo look: top y short blanco, junto a unas alas de ángel de plumas blancas.

A lo largo de su show, la artista interpretó temas como “Creo en mi”, de Natalia Jiménez y hits de Bandana como “Guapas” y “Maldita Noche”. Es importante destacar que entre el público se encontraban presentes su papá Osmar y su esposa, a quien ella llamó "mamá".