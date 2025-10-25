25 de octubre de 2025 - 20:18

Lowrdez de Bandana hizo un descargo luego de la detención de su exnovio: "Es difícil, doloroso y complicado"

Luego de la preocupación por su paradero y las acusaciones que enfrenta Leandro García Gómez, la artista se pronunció a través de Instagram.

Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans.

Después de días de incertidumbre sobre su paradero y la detención de su exnovio, Leandro García Gómez, Lourdes Fernández decidió finalmente romper el silencio.

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas. Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”, comenzó escribiendo.

En relación a su relación con el empresario, manifestó: “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”.

Sobre algunas críticas y comentarios externos, Lourdes lanzó: “Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”, haciendo referencia a Lissa Vera, quien había denunciado a García Gómez por violencia de género.

Posteriormente, habló de su estado de salud: “Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender algunas cosas que debo tratar y acomodar”.

“Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que mas amo que es CANTAR! Gracias”, concluyó.

La cantante sumó una foto donde se la ve acompañada de su círculo más cercano, a quienes decidió proteger tapándoles el rostro. “PD: Perdonen la facha. Tengo anginas”.

