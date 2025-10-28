28 de octubre de 2025 - 22:16

Fractura total en Bandana: Virginia da Cunha habló sobre el descargo de Lowrdez Fernández

Luego de estar secuestrada por su ex pareja, Lowrdez expuso tensiones dentro de su entorno a través de una carta pública.

Virginia Da Cunha, cantante, DJ y ex Bandana En La Cima&nbsp;

Virginia Da Cunha, cantante, DJ y ex Bandana En La Cima 

Foto:

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

Lowrdez Fernández denunció haber permanecido doce horas secuestrada por su pareja y expuso en una carta pública tensiones con su entorno. Tras la difusión del comunicado de Fernández, Virginia Da Cunha, miembro de Bandana, brindó testimonio y describió la intervención del grupo en la asistencia y rescate.

Leé además

Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans.

Lowrdez de Bandana hizo un descargo luego de la detención de su exnovio: "Es difícil, doloroso y complicado"

Por Redacción Espectáculos
El abogado que defiende a Lowrdez habló del riesgo que corre la cantante.

El abogado de Lowrdez aseguró que la cantante es "víctima de alto riesgo"

Por Agustín Zamora
image
El mensaje de Lowrdez.

El mensaje de Lowrdez.

El episodio revolucionó la dinámica de Bandana. Fernández describió que permaneció doce horas privada de libertad dentro de su hogar, en un vínculo que caracterizó como deteriorado. Da Cunha abordó el caso desde la noción de violencia vincular y remarcó que el deterioro subjetivo antecede a la agresión física. La intervención se articuló entre las integrantes, que estaban en comunicación durante el momento del rescate. La situación emerge en un momento de reorganización para la banda, que proyectaba un regreso a los escenarios.

Lowrdez
Se supo que encontró la policía en el departamento del ex de Lourdes de Bandana.

Se supo que encontró la policía en el departamento del ex de Lourdes de Bandana.

El comunicado de Virginia da Cunha

El comunicado difundido por Fernández incluyó reproches dirigidos a personas de su entorno que, según afirmó, no la contactaron, pese a opinar públicamente. Señaló a quienes “no saben de mí y tienen el descaro de llorar en cámara”. Habló de intentos de recomponer la relación con García Gómez, sin resultados, y vinculó la decisión de cortar el vínculo a la acumulación de episodios dolorosos. Señaló que algunas versiones mediáticas “están fuera de contexto” y cuestionó a supuestas amigas que divulgaron información que considera falsa.

Lowrdez con su ex

Fernández informó que atraviesa un cuadro de faringitis, permanece acompañada por amigas de larga data y busca recuperar su voz para cumplir el regreso con Bandana. Da Cunha describió en DDM el origen de la alerta: un audio que le generó “una intuición muy negativa”.

Embed

Explicó que habló con Gastaldi y que se comunicaron con la madre de Fernández para activar la intervención. Detalló una semana sin contacto previo y afirmó que el mensaje motivó una reacción inmediata: “se nos activó a todas la batiseñal”. Da Cunha sostuvo que el hecho cohesiona al grupo y que la vuelta a los escenarios podría facilitar la recuperación de Fernández al reintroducir rutina, propósito y acompañamiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rechazaron la excarcelación de Leandro García Gómez, la expareja de Lowrdez.

Los motivos del juez para rechazar la excarcelación de Leandro García Gómez, la expareja de Lowrdez

Por Redacción Policiales
La hermana de la cantante de Bandana rompió el silencio.

Ana, la hermana de Lowrdez, rompió el silencio tras el calvario que vivió la cantante

Por Agustín Zamora
Hallaron a Lowrdez Fernádez y detuvieron a su expareja Leandro García Gómez.

La ex pareja de Lowrdez se negó a responder durante su indagatoria y seguirá detenido

Por Redacción Espectáculos
no le creo nada a mi hija: el duro relato de la mama de lowrdez sobre la salud de la cantante

"No le creo nada a mi hija": el duro relato de la mamá de Lowrdez sobre la salud de la cantante

Por Redacción Espectáculos