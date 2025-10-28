Fractura total en Bandana: Virginia da Cunha habló sobre el descargo de Lowrdez Fernández

Luego de estar secuestrada por su ex pareja, Lowrdez expuso tensiones dentro de su entorno a través de una carta pública.

Lowrdez Fernández denunció haber permanecido doce horas secuestrada por su pareja y expuso en una carta pública tensiones con su entorno. Tras la difusión del comunicado de Fernández, Virginia Da Cunha, miembro de Bandana, brindó testimonio y describió la intervención del grupo en la asistencia y rescate.

image El mensaje de Lowrdez. El episodio revolucionó la dinámica de Bandana. Fernández describió que permaneció doce horas privada de libertad dentro de su hogar, en un vínculo que caracterizó como deteriorado. Da Cunha abordó el caso desde la noción de violencia vincular y remarcó que el deterioro subjetivo antecede a la agresión física. La intervención se articuló entre las integrantes, que estaban en comunicación durante el momento del rescate. La situación emerge en un momento de reorganización para la banda, que proyectaba un regreso a los escenarios.

Lowrdez Se supo que encontró la policía en el departamento del ex de Lourdes de Bandana. web El comunicado de Virginia da Cunha El comunicado difundido por Fernández incluyó reproches dirigidos a personas de su entorno que, según afirmó, no la contactaron, pese a opinar públicamente. Señaló a quienes “no saben de mí y tienen el descaro de llorar en cámara”. Habló de intentos de recomponer la relación con García Gómez, sin resultados, y vinculó la decisión de cortar el vínculo a la acumulación de episodios dolorosos. Señaló que algunas versiones mediáticas “están fuera de contexto” y cuestionó a supuestas amigas que divulgaron información que considera falsa.

Lowrdez con su ex Fernández informó que atraviesa un cuadro de faringitis, permanece acompañada por amigas de larga data y busca recuperar su voz para cumplir el regreso con Bandana. Da Cunha describió en DDM el origen de la alerta: un audio que le generó “una intuición muy negativa”.