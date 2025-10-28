Los motivos del juez para rechazar la excarcelación de Leandro García Gómez, la expareja de Lowrdez

Ayer, la defensa del acusado realizó la petición que hoy fue rechazada por el juez Javier Slupski.

Esta mañana, el juez Javier Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, de la ciudad de Buenos Aires, rechazó la excarcelación pedida por la defensa del empresario Leandro García Gómez, la expareja de la cantante Lourdes Fernández.

El dictamen del juez se alienó a la sugerencia de la fiscal Silvana Russi quien desaconsejó la excarcelación ante el poder de influencia que ejerce sobre la víctima.

En el escrito al que accedió Infobae, Slupski sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, sumado a que consideró negativamente que dos veces haya negado que la integrante de Bandana estaba en su departamento.

Leandro García Gómez Leandro García Gómez “Destaco que ‘la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena’ son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el encausado intente fugarse para eludir la acción de la justicia”, argumentó.

Luego agregó: "Respecto al peligro de entorpecimiento, no puedo descartar la posible presión sobre la damnificada como así también su círculo de amigos y familiares, puesto que en razón del vínculo que los unió conoce las rutinas de quien solía ser su pareja, su domicilio como así también los contactos de sus allegados".