El abogado de Lowrdez aseguró que la cantante es "víctima de alto riesgo"

Luego de la detención de Leandro García Gómez por presunto secuestro a la artista, el letrado que representa a la cantante de Bandana rompió el silencio.

El abogado que defiende a Lowrdez habló del riesgo que corre la cantante.

Lowrdez Leandro García Gómez

La detención del demandado fue inminente, pese al enojo de la víctima con su colega ya que está bajo manipulación y continúa desligando a cargos a su expareja. En Gossip, la también cantante de Bandana ratificó su postura de saber el “precio” que paga, contiene un botón antipánico para mantenerse protegida y sintió que su accionar preservó la integridad de su amiga.

En ISPA, todo al revés, programa conducido por Diego Moranzoni que cuenta con la presencia de abogados y periodistas en su panel, dialogaron con el abogado de Lowrdez. “Está viva, y eso es lo importante. Porque la vara en este sentido estaba muy baja porque ante situaciones de violencia como esta no se sabe cómo pueden terminar”, comenzó diciendo el letrado.

Embed - ISPA Caso LOURDES de BANDANA “VÍCTIMA de ALTO RIESGO” y "VICIADA" por la relación con su EX

Cómo sigue la causa de Lowrdez

El defensor de la cantante explicó: “No tenemos el acceso a la causa y la prensa nos informa esto. Se realizó un informe de riesgo que se declaró a Lowrdez como víctima de alto riesgo. Ayer se habría presentado a declarar y básicamente exculpó a su ex de lo denunciado por su progenitora y lo investigado, lo cual a nosotros nos tiene sin cuidado”.

En cuanto a la posibilidad de considerar un secuestro, Yamil Castro Bianchi afirmó: “Técnicamente no hablamos de secuestro. La privación es el encierro que puede ser en una pieza, te apunto con un arma y te tengo ahí, te ato. En este caso, hablamos de esta atadura pero de tipo psicológica y, quizás, a través de sustancias. Hoy Lowrdez probablemente siga atada a esta persona”.

El letrado destacó el trabajo de la prensa en este caso de Lowrdez: “Si no fuera por ustedes, no tengo información. Los felicito. Porque al no estar vinculado en la causa, a mi me llegan partes judiciales que le mandaban a la prensa. Me enteré más por ustedes que de fiscalía que la única información que me dio hoy fue confirmarme el número de causa a donde pudo hacer la presentación.

