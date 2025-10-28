El abogado de Lowrdez aseguró que la cantante es "víctima de alto riesgo"

Luego de la detención de Leandro García Gómez por presunto secuestro a la artista, el letrado que representa a la cantante de Bandana rompió el silencio.

Luego de la detención y el pedido de excarcelación de Leandro García Gómez por presunto secuestro a Lowrdez, el letrado que la representa, destacó el trabajo de la prensa que ayudó a cuidarla. Por otro lado, explicó que sus declaraciones donde desliga de cargos a su ex son por una "atadura" psicológica con él.

La intervención de Lissa Vera al denunciar a García Gómez por ejercer violencia de género posibilitó que la policía se dirija hacia la vivienda de Palermo y se encuentre con Lowrdez Fernández, su compañera Bandana, que habría estado secuestrada y bajo el efecto de sedantes.

Lowrdez Leandro García Gómez La detención del demandado fue inminente, pese al enojo de la víctima con su colega ya que está bajo manipulación y continúa desligando a cargos a su expareja. En Gossip, la también cantante de Bandana ratificó su postura de saber el “precio” que paga, contiene un botón antipánico para mantenerse protegida y sintió que su accionar preservó la integridad de su amiga.

En ISPA, todo al revés, programa conducido por Diego Moranzoni que cuenta con la presencia de abogados y periodistas en su panel, dialogaron con el abogado de Lowrdez. “Está viva, y eso es lo importante. Porque la vara en este sentido estaba muy baja porque ante situaciones de violencia como esta no se sabe cómo pueden terminar”, comenzó diciendo el letrado.

Embed - ISPA Caso LOURDES de BANDANA “VÍCTIMA de ALTO RIESGO” y "VICIADA" por la relación con su EX Cómo sigue la causa de Lowrdez El defensor de la cantante explicó: “No tenemos el acceso a la causa y la prensa nos informa esto. Se realizó un informe de riesgo que se declaró a Lowrdez como víctima de alto riesgo. Ayer se habría presentado a declarar y básicamente exculpó a su ex de lo denunciado por su progenitora y lo investigado, lo cual a nosotros nos tiene sin cuidado”.

Lowrdez El abogado que defiende a Lowrdez habló del riesgo que corre la cantante. web En cuanto a la posibilidad de considerar un secuestro, Yamil Castro Bianchi afirmó: “Técnicamente no hablamos de secuestro. La privación es el encierro que puede ser en una pieza, te apunto con un arma y te tengo ahí, te ato. En este caso, hablamos de esta atadura pero de tipo psicológica y, quizás, a través de sustancias. Hoy Lowrdez probablemente siga atada a esta persona”. El letrado destacó el trabajo de la prensa en este caso de Lowrdez: “Si no fuera por ustedes, no tengo información. Los felicito. Porque al no estar vinculado en la causa, a mi me llegan partes judiciales que le mandaban a la prensa. Me enteré más por ustedes que de fiscalía que la única información que me dio hoy fue confirmarme el número de causa a donde pudo hacer la presentación.