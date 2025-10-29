Lowrdez le confesó todo a Fabiana Cantilo en un inesperado vivo de Instagram

Lowrdez Fernández sorprendió al aparecer en un vivo de Instagram junto a Fabiana Cantilo , donde habló sin filtros sobre lo ocurrido el jueves pasado en el departamento de Leandro García Gómez. La integrante de Bandana dio su versión sobre el allanamiento policial que se realizó en la vivienda de su ex tras la denuncia de su madre por su paradero.

El diálogo se desarrolló durante la madrugada del miércoles, cuando Fabiana Cantilo le preguntó directamente : “¿Qué pasó? Quiero saber si estabas durmiendo cuando apareció la policía”. Con naturalidad, Lowrdez respondió: “A vos te apareció la ambulancia, a mí de repente patadas de allanamiento . Con la frazada de tigre estaba. Tuve una angina de pu.. madre, te lo juro”.

Entre risas, Cantilo replicó incrédula: “No te creo nada esa parte”. Pero Fernández insistió: “ Yo contesté donde estaba, todo ”. En ese momento, la intérprete de “Mi enfermedad” recordó una experiencia personal: “No tengo ni idea lo que pasó, yo te entiendo porque he estado fisurada espantosamente cuando me llevaron a internar".

"Me fui a dormir a la clínica. Nunca forcejees en una clínica, me agarraron entre cuatro y vino una jeringa y aparecí atada a la cama . ¿Quién es este novio que tenés rarísimo?”, expresó.

Lowrdez aclaró que la relación con García Gómez ya había terminado: “ No tengo nada, hace rato ya . Fue su cumpleaños y justo yo tenía que volver a casa. El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no me pude levantar, me quedé dormida. Estuve dos días dormida ”.

“Qué horror estar ahí durmiendo y no es que aparece tu mamá, aparece la policía”, reaccionó Cantilo. Y Fernández reafirmó: “Patada de allanamiento”. Su amiga, preocupada, fue más directa: “Pero el señor te había pegado, no lo queremos al señor que pega, ¿por qué volvimos con el señor?”.

Rechazaron la excarcelación de Leandro García Gómez, la expareja de Lowrdez.

Fernández explicó: “Habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado y todo eso”. Cantilo no se detuvo y le preguntó: “¿No te volvió a pegar?”. “No volvió, por eso realmente estoy muy triste que le hayan negado la excarcelación”, respondió la cantante, mostrando empatía hacia su expareja.

“¿Me lo jurás por Dios?”, insistió Cantilo. Y Lowrdez concluyó: “Sí. Todo bien, me dormí. El domingo me despierto a la noche y empiezo con todo este cuadro. Compró él solo los remedios, yo estaba inconsciente de la fiebre. Para mí me agarró Covid”.