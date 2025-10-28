La impensada opinión de Justin Bieber sobre ser infiel y los pensamientos lujuriosos que polarizó a los fanáticos

Justin Bieber volvió a generar debate con sus recientes declaraciones sobre la fidelidad y los pensamientos lujuriosos . El cantante canadiense, que desde hace años habla abiertamente de su fe cristiana , sorprendió a sus seguidores al expresar una postura tajante que dividió opiniones en las redes sociales.

Actualmente, el artista transita una nueva etapa profesional y personal luego de que la semana pasada debutó como streamer en Twitch , donde planea realizar transmisiones casi diarias para mostrar un costado más íntimo de su vida mientras se prepara para su próxima presentación en el festival de Coachella .

En una de esas emisiones, realizada el 26 de octubre, el intérprete de “Peaches” se conectó con sus amigos , vestido con una campera rosa y una remera blanca, y compartió una comida de In-N-Out Burger.

En medio de una charla distendida, Bieber sorprendió con una reflexión sobre la lujuria y la fidelidad , inspirada en sus creencias religiosas. “Si siquiera piensas en una mujer con lujuria, es lo mismo que realmente hacerlo ”, dijo el músico, provocando una ola de comentarios a favor y en contra.

Para reforzar su punto de vista, el artista agregó: “Si tratas a un hombre con ira o algo así, es lo mismo que matarlo ”. Con esta afirmación, el canadiense hizo referencia a una enseñanza bíblica que equipara los pensamientos considerados “ pecaminosos ” con las acciones concretas.

Acusaron de "hipócrita" a Justin Bieber

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos seguidores celebraron su sinceridad y su convicción espiritual, mientras que otros lo acusaron de hipócrita o moralista. “Justin está ahí como si estuviera dirigiendo una escuela dominical cuando la mitad de sus canciones suenan como confesiones desde la sala de los infieles”, escribió un usuario.

En cambio, otro defendió su posición: “Más personas deben enfocarse en lo importante que es no crear ‘imágenes grabadas’, especialmente en la mente”.

Justin Bieber mantiene una vida familiar estable junto a su esposa, Hailey Bieber, con quien se casó en 2018. En 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, quien acaba de cumplir un año y participó junto a su madre en el videoclip del tema “Yukon”.