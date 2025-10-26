Real Madrid venció 2-1 a Barcelona y fue el dueño absoluto del clásico español

Real Madrid se reencontró con el triunfo en el partido más importante del fútbol español. En una décima fecha de LaLiga vibrante y llena de polémica, el conjunto blanco se impuso 2-1 sobre el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, rompiendo una racha de cuatro clásicos sin poder vencer a su eterno rival.

El encuentro no tardó en encenderse, con un primer tiempo marcado por la tensión y la intervención del VAR. Un penal inicialmente sancionado a favor del Madrid por una falta de Lamine Yamal sobre Vinicius fue correctamente anulado tras la revisión. Segundos después, la euforia local fue nuevamente contenida cuando un golazo de Kylian Mbappé desde fuera del área no subió al marcador por un fuera de juego milimétrico.

La insistencia merengue finalmente tuvo su recompensa. Pasada la media hora, una precisa asistencia de Jude Bellingham encontró a Kylian Mbappé , quien definió de forma cruzada para batir al portero y poner el 1-0. Lejos de decaer, el Barcelona reaccionó con velocidad y contundencia. En su primer ataque claro, Marcus Rashford desbordó por la izquierda y envió un centro raso que el delantero Fermín empujó al fondo de la red para decretar la igualdad (1-1).

No obstante, la alegría azulgrana fue fugaz. Apenas cuatro minutos después del empate, la defensa visitante falló en el despeje de un balón aéreo. La confusión fue capitalizada por Jude Bellingham, la estrella del Madrid , que apareció sobre la línea para empujar el 2-1 que, a la postre, resultaría definitivo.

La segunda mitad mantuvo el ritmo frenético y la controversia. A veinte minutos del final, el árbitro señaló un penal a favor del Real Madrid por una mano de Eric García en el área. Mbappé tomó la responsabilidad, buscando sentenciar el partido, pero se encontró con una estirada espectacular del guardameta Szczsny, que contuvo el disparo y mantuvo vivo al Barcelona.

007edcfd11eb40c06550579dccff1a3700024152 Jude Bellingham, autor del segundo gol madrileño. EFE/ Sergio Perez

A pesar de la esperanza generada por la atajada, el Barcelona no logró concretar el empate. Durante los nueve minutos de adición, los catalanes buscaron el gol con envíos aéreos y una fuerte presencia ofensiva, pero la defensa del Real Madrid resistió con firmeza. El drama se extendió hasta el último suspiro, cuando Pedri vio la segunda tarjeta amarilla, dejando al Barcelona con diez jugadores y confirmando la victoria blanca.

Con este resultado, el Real Madrid no solo se lleva tres puntos de oro y la supremacía momentánea en 'El Clásico', sino que también consolida sus aspiraciones en lo alto de la tabla de La Liga, dejando a un Barcelona golpeado que no pudo capitalizar su reacción en el Bernabéu.

El equipo de Franco Mastantuono-que no ingresó- tiene 27 puntos, a tan solo cinco de ventaja de los catalanes, en 10 fechas disputadas.