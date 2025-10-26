El Mundial de Fórmula 1 tiene nuevo líder: así quedaron las posiciones tras el GP de México

Tras la victoria de Norris, el británico desplazó a su compañero de McLaren y alcanzó el liderato de un campeonato que está al rojo vivo.

Lando Norris, el gran ganador del Gran Premio de México de la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está al rojo vivo y el Mundial de Pilotos tiene un nuevo líder tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de México. El británico de McLaren destronó a su compañero Oscar Piastri y se posicionó en lo más alto de un campeonato que está al rojo vivo.

Ambos representantes del equipo papaya están separados por tan solo un punto. Recordemos que este domingo, el piloto australiano, que terminó solo quinto, salvó puntos importantes pero no el liderato que había mantenido durante varias semanas. Por otro lado, Max Verstappen encabeza una remontada fenomenal y reduce nuevamente la diferencia inicial y sigue siendo la única amenaza para McLaren.

Lando Norris, amo en México Lando Norris, amo del Gran Premio de México de la Fórmula 1 En cuanto al Campeonato de Constructores, la lucha por el segundo puesto sigue vigente y quien cuenta con una ventaja es Ferrari, que se ubica por delante de Mercedes y Red Bull.