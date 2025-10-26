26 de octubre de 2025 - 20:05

El Mundial de Fórmula 1 tiene nuevo líder: así quedaron las posiciones tras el GP de México

Tras la victoria de Norris, el británico desplazó a su compañero de McLaren y alcanzó el liderato de un campeonato que está al rojo vivo.

Lando Norris, el gran ganador del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Ambos representantes del equipo papaya están separados por tan solo un punto. Recordemos que este domingo, el piloto australiano, que terminó solo quinto, salvó puntos importantes pero no el liderato que había mantenido durante varias semanas. Por otro lado, Max Verstappen encabeza una remontada fenomenal y reduce nuevamente la diferencia inicial y sigue siendo la única amenaza para McLaren.

Lando Norris, amo del Gran Premio de México de la Fórmula 1

En cuanto al Campeonato de Constructores, la lucha por el segundo puesto sigue vigente y quien cuenta con una ventaja es Ferrari, que se ubica por delante de Mercedes y Red Bull.

Así quedó el campeonato de Pilotos de la F1 tras el GP de México

POSICIÓN PILOTO ESCUDERÍA PUNTOS
1 Lando Norris McLaren 357 PUNTOS
2 Oscar Piastri McLaren 356 PUNTOS
3 Max Verstappen Red Bull 321 PUNTOS
4 George Russell Mercedes 258 PUNTOS
5 Charles Leclerc Ferrari 210 PUNTOS
6 Lewis Hamilton Ferrari 146 PUNTOS
7 Kimi Antonelli Mercedes 97 PUNTOS
8 Alex Albon Williams 73 PUNTOS
9 Nico Hulkenberg Sauber 41 PUNTOS
10 Isack Hadjar Racing Bulls 39 PUNTOS
11 Carlos Sainz Williams 38 PUNTOS
12 Fernando Alonso Aston Martin 37 PUNTOS
13 Oliver Bearman Haas 32 PUNTOS
14 Lance Stroll Aston Martin 32 PUNTOS
15 Liam Lawson Racing Bulls 30 PUNTOS
16 Esteban Ocon Haas 30 PUNTOS
17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 PUNTOS
18 Pierre Gasly Alpine 20 PUNTOS
19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 PUNTOS
20 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
21 Jack Doohan Alpine 0 PUNTOS

Así está el Campeonato de Constructores

POSICIÓN ESCUDERÍA PUNTOS
1 McLaren 713 PUNTOS
2 Ferrari 356 PUNTOS
3 Mercedes 355 PUNTOS
4 Red Bull 346 PUNTOS
5 Williams 111 PUNTOS
6 Racing Bulls 72 PUNTOS
7 Aston Martin 69 PUNTOS
8 Haas 62 PUNTOS
9 Sauber 60 PUNTOS
10 Alpine 20 PUNTOS
