Fórmula 1: Lando Norris con la Pole y Franco Colapinto largará último en el GP de México

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, finalizó vigésimo en la Qualy 1 del Gran Premio de México y largará último en la carrera principal del domingo.
¡Lando Norris se quedó con la pole!
¡Final de la clasificación del Gran Premio de México! Lando Norris voló con su McLaren y se quedó con la pole position con el giro más rápido del fin de semana en 1:15.586, que lo ubicó por delante de las Ferraris de Charles Leclerc (1:15.848) y Lewis Hamilton (1:15.938). Max Verstappen quedó quinto y Oscar Piastri se ubicó octavo.