Fórmula 1: Lando Norris con la Pole y Franco Colapinto largará último en el GP de México

Después de quedar 19° en la última práctica libre, el piloto de la ciudad de Pilar quedó en el puesto 20° en la clasificación

Fórmula 1. Bastante bien le ha ido a Franco Colapinto en México

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, finalizó vigésimo en la Qualy 1 del Gran Premio de México y largará último en la carrera principal del domingo.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, fue quién se quedó con la pole del Gran Premio de México y largará primero en la carrera principal del domingo mientras que el compañero francés de Colapinto, Pierre Gasly, quedó eliminado en la Qualy 1 y largará décimoctavo

El Gran Premio de México tendrá este domingo a Lando Norris comenzando delante de todos tras registrar el giro más veloz en la clasificación con un tiempo de 1:15.586. El británico, que pelea por el título, estará por delante de los hombres de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que se posicionaron segundo y tercero, respectivamente.

El actual líder del campeonato, Oscar Piastri, no tuvo una buena qualy y comenzará octavo. El australiano contabiliza 346 puntos y está seguido de cerca por su compañero de McLaren Norris (332) y el neerlandés de Red Bull Max Verstappen (306), que largará quinto.

Live Blog Post ¡Lando Norris se quedó con la pole! ¡Final de la clasificación del Gran Premio de México! Lando Norris voló con su McLaren y se quedó con la pole position con el giro más rápido del fin de semana en 1:15.586, que lo ubicó por delante de las Ferraris de Charles Leclerc (1:15.848) y Lewis Hamilton (1:15.938). Max Verstappen quedó quinto y Oscar Piastri se ubicó octavo.

Live Blog Post ¡Inició la Q 3! ¡Luz verde! Ya está en marcha la Q3 con Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, Ollie Bearman e Isack Hadjar peleando por la pole. Live Blog Post Alonso, afuera en el segundo corte ¡Final de la Q2! Liam Lawson de Racing Bulls (15°), Fernando Alonso de Aston Martin (14°), Nico Hülkenberg de Sauber (13°), Esteban Ocon de Haas (12°) y Yuki Tsunoda de Red Bull (11°) son los cinco eliminados Live Blog Post Viene el segundo giro ¡Luz verde! Está en marcha la Q2 en el Gran Premio de México Live Blog Post ¡Una batata! Franco sufrió el rendimiento de un Alpine que tendrá a Pierre Gasly iniciando en el 18° puesto. El sudamericano giró apenas una décima más lento que el francés Live Blog Post Los dos Alpine afuera ¡Final de la Q1! Franco Colapinto de Alpine (20°), Lance Stroll de Aston Martin (19°), Pierre Gasly de Alpine (18°), Alex Albon de Williams (17°) y Gabriel Bortoleto de Sauber (16°) son los cinco eliminados. Live Blog Post Se suma otro a la lucha ¡Gran vuelta de Hadjar! Aparece primero ahora con 1:16.733. Con tres minutos por delante, el tiempo de corte es de Andrea Kimi Antonelli, que figura 15° con 1:17.524 Live Blog Post Puntea Norris Lando Norris es el más rápido de esta sesión por el momento con 1:16.899, por delante de un Charles Leclerc que marcó 1:17.024 Live Blog Post ¡A Boxes! Con cinco minutos por delante, Pierre Gasly figura 15° con el tiempo de corte: 1:17.630. Franco Colapinto va a boxes y prepara todo para un último intento. El argentino está 0.040 detrás del francés. Live Blog Post Apareció el Holandés Buen primer intento de Max Verstappen para ubicarse tercero con 1:17.306 Live Blog Post Leclerc no quiere quedarse Charles Leclerc registra 1:17.285 y aparece segundo. Oscar Piastri giró en 1:17.850 y quedó a 0.703 de su compañero Lando Norris, que lidera la Q1 actualmente. Live Blog Post Norris un avión Lando Norris pone el tiempo más veloz en estos momentos con una vuelta de 1:17.147. Detrás aparece Ollie Bearman (1:17.765) y Alex Albon (1:17.835) Live Blog Post Colapinto con ganas Primer intento para Franco Colapinto con 1:18.392 que le permite posicionarse adelante de su compañero Pierre Gasly. El francés giró 0.439 más lento con una vuelta de 1:18.831 Live Blog Post Bien Alonso Fernando Alonso registra 1:17.936 Live Blog Post ¡Stroll como loco! Primeros intentos en los minutos iniciales de la Q1: Lance Stroll registra 1:18.815 Live Blog Post ¡Andale! ¡Luz verde en México!Está en marcha la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez Live Blog Post Falta poquito Se viene la Q1 del Gran Premio de México. Los 20 pilotos tendrán 18 minutos para evitar quedar entre los cinco peores tiempos, quienes quedarán eliminados. La temperatura es de 26°C, aunque asciende hasta los 49°C en la pista con un 27% de humedad.