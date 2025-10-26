Tensión en la Fórmula 1: dos oficiales cruzaron la pista y Liam Lawson casi los atropella

El Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 dejó una escena que estremeció al mundo del automovilismo. Durante la primera parte de la carrera, dos marshals (oficiales de pista) cruzaron el asfalto mientras los monoplazas seguían en velocidad, y Liam Lawson pasó a escasos metros de impactarlos con su Racing Bulls.

El hecho ocurrió poco después de que el neozelandés saliera de boxes con neumáticos nuevos. Al tomar la curva 1, se encontró de frente con los dos oficiales que corrían de lado a lado, aparentemente para retirar restos del incidente previo. Lawson debió frenar bruscamente y esquivar hacia la derecha para evitar una colisión que pudo ser fatal.

Apenas superó la maniobra, el piloto reaccionó con furia a través de la radio de su equipo: “ Amigo… oh, por Dios, ¿me estás tomando el pelo? ¿Viste eso?”, comenzó casi confundido, a lo que agregó, todavía conmocionado: “Podría haberlos matado, de verdad”.

Desde el muro de Racing Bulls, su ingeniero de pista solo atinó a responderle: “Sí, lo vimos. Bien hecho en esquivarlos” . Minutos después, ya con la carrera estabilizada, Lawson volvió a mencionar el tema por radio y lo calificó de inaceptable: “No entiendo cómo puede pasar esto en la Fórmula 1. Salgo de boxes, encaro la curva y tengo dos personas cruzando la pista. Fue peligrosísimo”, dijo el neozelandés, visiblemente alterado.

La FIA aún no emitió un comunicado oficial sobre el incidente, pero el episodio generó críticas generalizadas por la falta de coordinación entre dirección de carrera y los oficiales locales. Las repeticiones televisivas mostraron que el cruce ocurrió con bandera verde, lo que significa que la pista estaba habilitada para la competencia plena.

¿Qué dijo Lawson tras la carrera?

Una vez finalizada la carrera, Lawson se quejó con los medios del suceso: “Obviamente no podemos entender cómo es posible que en una pista activa se permita a los comisarios cruzar corriendo la pista así. Así que, sí, no tengo idea de por qué pasó, pero estoy seguro de que recibiremos alguna explicación”, expresó el piloto.

Recordemos que el expiloto de Red Bull se retiró de la carrera apenas en el primer giro tras un accidente con el Williams de Carlos Sainz. Acerca de este contacto, el corredor expresó: “No hay mucho que pueda decir. No creo que lo haya hecho intencionalmente. Estoy seguro de que no ha intentado chocar conmigo a propósito, pero es una de esas cosas que suceden”, comenzó.

“Entiendo completamente que la primera curva en la primera vuelta es caótica, pero todos intentamos estar conscientes de lo que pasa alrededor. No puedes simplemente decidir cortar la chicana sin mirar a tu izquierda, porque me ha golpeado tan fuerte que destrozó todo el costado del piso. Rompí el alerón delantero y eso arruinó nuestra carrera”, sentenció el corredor que se juega su puesto para la próxima temporada.