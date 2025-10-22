22 de octubre de 2025 - 18:22

Champions League: gol de Enzo Fernández y algunos minutos de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El mediocampista convirtió para el triunfo del Chelsea, mientras que el atacante ingresó desde el banco de los suplentes para el elenco Blanco.

Enzo convirtió y Mastantuono ingresó en el complemento. La fecha de los argentinos en Champions League

Enzo convirtió y Mastantuono ingresó en el complemento. La fecha de los argentinos en Champions League

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

champions league: golazo de lautaro martinez y paliza del arsenal al atletico de madrid

Champions League: golazo de Lautaro Martínez y paliza del Arsenal al Atlético de Madrid

Por Redacción Deportes
Milton Delgado tiene la gran chance de retornar a Boca Juniors

Dolor de cabeza en Boca: dos fuertes bajas obligan el rearmado del once inicial

Por Redacción Deportes

Chelsea goleó y marcó récord:

Embed

En Stamford Bridge, el Chelsea vapuleó al Ajax por 5 a 1 en un duelo que tuvo de todo y que rompió un récord: el único partido en la historia de la competencia en contar con tres goles de penal en un primer tiempo.

Las emociones fuertes no tardaron en llegar, así como la influencia de los argentinos que estaban en cancha. A los 17', Facundo Buonanotte intentaba hacerse con el control del balón cuando Kenneth Taylor le cometió una durísima infracción. A través del VAR, el árbitro confirmó la expulsión del neerlandés.

De esa falta llegó una gran jugada preparada, que terminó con el cabezazo de Wesley Fofana y la definición de Marc Guiu. Con la ventaja, el local se desató y logró estirar la cuenta con el gol del ecuatoriano Moisés Caicedo. Sin embargo, Ajax se recuperó cuando Tosin Adarabioyo cometió penal y Wout Weghorst lo canjeó por el descuento.

Sobre el cierre de la primera mitad llegaron los dos penales adicionales. Primero el propio Weghorst tumbó torpemente a Enzo Fernández dentro del área, y el capitán marcó el tercero. Unos instantes más tarde, Estevao se sumó desde los doce pasos. Finalmente, en el complemento, llegó el tanto de Tyrique George que le dio el cierre a la jornada.

Real Madrid ganó con Franco Mastantuono como suplente:

image

En el duelo estelar de la fecha, el Merengue superó por la mínima diferencia a la Juventus, en el Santiago Bernabéu. El único gol del partido lo anotó Jude Bellingham en el complemento.

Luego de un primer tiempo parejo y con chances para ambos lados, el desnivel ocurrió en la segunda mitad. A los 12', Vinicius Junior sacó a pasear a la defensa italiana, e inventó un venenoso remate que dio en el palo y le quedó al inglés, que no desperdició la chance de mandarla a guardar.

Con la ventaja obtenida, el dueño de casa inclinó la balanza y estuvo varias veces cerca de aumentar el tanteador. Sin embargo, la mala puntería conspiró para que el triunfo se selle con anticipación. En ese contexto, sobre 38', se produjo el ingreso de Franco Mastantuono.

El argentino esperó pacientemente su chance en el banco de suplentes, pero sólo pudo sumar una decena de minutos al entrar por Brahim Díaz. Casi no pudo participar del juego, aunque no cometió errores y cumplió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maravilla Martínez deberá cuidarse ante Flamengo

Racing Club en alerta: cuatro importantes jugadores al borde de la sanción

Por Emanuel Cenci
El Papu Gómez vuelve al fútbol profesional

Se confirmó el regreso del Papu Gómez al fútbol luego de un largo parate

Por Redacción Deportes
Pato OWard, Jak Crawford, Frank Vesti, Paul Aron y Antonio Fuoco, cinco de los nueve rookies que tendrán su chance en la F1.

Sangre joven en la F1: los nuevos pilotos que tendrá el GP de México

Por Nicolás Salas
Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors

Se conoció el nombre del DT que suena para dirigir a Boca Juniors

Por Cristian Reta