Champions League: gol de Enzo Fernández y algunos minutos de Franco Mastantuono en el Real Madrid

La jornada de miércoles de la tercera fecha de la UEFA Champions League pasó con poca actividad importante para los jugadores nacidos en Argentina. Mientras que el Chelsea contó con la titularidad de su capitán Enzo Fernández y de Facundo Buonanotte, Real Madrid le dio pocos minutos a Franco Mastantuono .

En Stamford Bridge, el Chelsea vapuleó al Ajax por 5 a 1 en un duelo que tuvo de todo y que rompió un récord: el único partido en la historia de la competencia en contar con tres goles de penal en un primer tiempo.

¡GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA CHELSEA! El capitán marcó el 3-1 sobre Ajax. La BRONCA de Weghorst, que fue quien cometió la infracción al argentino.

Las emociones fuertes no tardaron en llegar, así como la influencia de los argentinos que estaban en cancha. A los 17', Facundo Buonanotte intentaba hacerse con el control del balón cuando Kenneth Taylor le cometió una durísima infracción. A través del VAR, el árbitro confirmó la expulsión del neerlandés.

De esa falta llegó una gran jugada preparada, que terminó con el cabezazo de Wesley Fofana y la definición de Marc Guiu. Con la ventaja, el local se desató y logró estirar la cuenta con el gol del ecuatoriano Moisés Caicedo. Sin embargo, Ajax se recuperó cuando Tosin Adarabioyo cometió penal y Wout Weghorst lo canjeó por el descuento.

Sobre el cierre de la primera mitad llegaron los dos penales adicionales. Primero el propio Weghorst tumbó torpemente a Enzo Fernández dentro del área, y el capitán marcó el tercero. Unos instantes más tarde, Estevao se sumó desde los doce pasos. Finalmente, en el complemento, llegó el tanto de Tyrique George que le dio el cierre a la jornada.

Real Madrid ganó con Franco Mastantuono como suplente:

En el duelo estelar de la fecha, el Merengue superó por la mínima diferencia a la Juventus, en el Santiago Bernabéu. El único gol del partido lo anotó Jude Bellingham en el complemento.

Luego de un primer tiempo parejo y con chances para ambos lados, el desnivel ocurrió en la segunda mitad. A los 12', Vinicius Junior sacó a pasear a la defensa italiana, e inventó un venenoso remate que dio en el palo y le quedó al inglés, que no desperdició la chance de mandarla a guardar.

Con la ventaja obtenida, el dueño de casa inclinó la balanza y estuvo varias veces cerca de aumentar el tanteador. Sin embargo, la mala puntería conspiró para que el triunfo se selle con anticipación. En ese contexto, sobre 38', se produjo el ingreso de Franco Mastantuono.

El argentino esperó pacientemente su chance en el banco de suplentes, pero sólo pudo sumar una decena de minutos al entrar por Brahim Díaz. Casi no pudo participar del juego, aunque no cometió errores y cumplió.