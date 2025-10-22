22 de octubre de 2025 - 18:43

Racing Club en alerta: cuatro importantes jugadores al borde de la sanción

La Academia visita a Flamengo por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. En ese contexto, cuatro futbolistas deberán cuidarse.

Maravilla Martínez deberá cuidarse ante Flamengo

Racing Club atraviesa días particulares. La disputa de las semifinales de la Copa Libertadores de América ante Flamengo puede hacer del 2025 un año inolvidable. Pero para eso, deberá tener cuidado con cuatro referentes del equipo que están en capilla.

Los jugadores de Racing Club que deben cuidarse de una amonestación:

Agustín Almendra es clave en el mediocampo académico, que busca recuperar la tenencia.

Agustín Almendra es clave en el mediocampo académico, que busca recuperar la tenencia.

Se trata de cuatro futbolistas que poseen dos amarillas desde los octavos de final. Según el reglamento de la competencia, en caso de recibir una amonestación más ante el Mengao se deberá purgar una sanción. Los que deberán cuidarse más de la cuenta son: Gabriel Rojas, Gastón Martirena, Agustín Almendra y Adrián Martínez.

La principal preocupación en Avellaneda crece teniendo en cuenta que tres de los cuatro nombrados son futbolistas con grandes responsabilidades de marca, lo que genera que estén involucrados de forma constante con infracciones, juego brusco y posibilidad de represalias por parte del árbitro.

Rojas fue amonestado en las vueltas ante Peñarol y Vélez, Martirena las recibió en el segundo choque ante el Manya y la ida con el Fortín. Además, Almendra y Martínez fueron sancionados en los encuentros de ida de octavos y cuartos.

Maravilla se mostró preocupado por la amarilla:

Maravilla Martínez es el goleador del equipo en la temporada, con números sorprendentes.

Maravilla Martínez es el goleador del equipo en la temporada, con números sorprendentes.

En ese aspecto, quién no ocultó su preocupación al respecto fue Adrián Maravilla Martínez, pieza clave del elenco de Gustavo Costas. En diálogo con ESPN, confesó: "Estoy más preocupado por la amarilla que por hacer un gol, pero estoy tranquilo y ojalá que Racing pueda pasar a la final".

Sin embargo, aseguró que dejará todo y tratará de no pensar en la posible sanción. "No voy a cambiar mi forma de jugar por la amarilla. Si me la sacan, entrará otro delantero", lanzó sin miramientos.

La Academia se anima a soñar con eliminar al siempre complicado Flamengo, y llegar a la gran definición de la Copa Libertadores de América. Para lograrlo, además de rezar por un triunfo tendrá que pedir ayuda divina para que sus referentes no reciban tarjetas amarillas.

