Con sorpresas, Racing Club lanzó su lista de convocados para jugar con Flamengo

Pensando en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025, que tendrá a Racing Club visitando a Flamengo este miércoles por la noche, el entrenador de la Academia Gustavo Costas confirmó la lista de convocados para viajar a tierras cariocas.

El director técnico tiene por delante de sí una chance de oro para sacar ventajas en el primer chico de la serie que podría depositarlo en la definición del torneo de clubes más importante del continente. Por ese motivo, equilibró las cargas durante las últimas semanas para llegar en óptimas condiciones.

En consecuencia, la nómina presentada por el cuerpo técnico incluye tres regresos importantes: Juan Ignacio Nardoni volvió a estar disponible tras superar molestias musculares, al igual que Santiago Sosa y Gabriel Rojas, quienes recuperaron ritmo competitivo en los últimos entrenamientos.

Además, el juvenil arquero Francisco Gómez fue citado nuevamente, aunque la presencia de Gabriel Arias en la lista confirmó la evolución favorable del guardameta, que dejó atrás un esguince acromioclavicular derecho. De todas formas, todo indica que seguirá jugando Facundo Cambeses, de gran rendimiento en los últimos encuentros.

Racing afrontará la semifinal con tres bajas confirmadas por lesión : Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Franco Pardo padece un desgarro grado III en el aductor proximal del muslo izquierdo, y Alan Forneris se recupera de un esguince en la rodilla izquierda con compromiso del ligamento colateral medial.

La posible formación de Racing Club para visitar a Flamengo:

Marco Di Cesare, defensor mendocino de Racing que es pretendido por el Santos de Neymar Marco Di Cesare pelea por un lugar en el once inicial de Racing Club

En cuanto al armado del once inicial, Costas evalúa mantener la estructura que viene utilizando en los partidos decisivos. Facundo Cambeses aparece como posible arquero titular, con una línea defensiva integrada por Facundo Mura, Marcos Rojo y Gabriel Rojas. La única duda es entre Marco Di Césare o Nazareno Colombo, para acompañar en la zaga al exBoca.

En el mediocampo se perfila el regreso de Nardoni, y Agustín Almendra para ir de arranque, mientras que todavía no hay confirmación sobre si jugará Santiago Sosa o Bruno Zuculini.

Finalmente, en el frente de ataque el DT pondría a tres delanteros para intentar fijar a los habilidosos futbolistas locales. Así, jugarían Santiago Solari, Adrián Martínez y quien gane la pulseada entre Tomás Conechny y Duván Vergara.