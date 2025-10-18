Gustavo Costas demostró plena confianza en Racing Club para la Libertadores: "Vamos a ganar"

El entrenador de la Academia sacó pecho por sus dirigidos en la previa del duelo ante Flamengo por la Copa Libertadores.

Racing Club atraviesa momentos inolvidables. Después de romper la pared y consagrarse en la Copa Sudamericana, el equipo de Gustavo Costas se encuentra en las semifinales de la Copa Libertadores, donde es uno de los grandes candidatos al título. En ese sentido, mientras transita la semana previa a esa instancia, el DT se mostró con confianza.

MASTERCLASS DE LUCIANO VIETTO EL DIEZ DE RACING LA PICÓ EN EL PENAL y puso el 1-0 ante Aldosivi



El mensaje positivo y que invita a la ilusión del pueblo Académico se produjo tras la victoria ante Aldosivi, por la Liga Profesional. En la conferencia de prensa post partido, el entrenador aseguró que era un encuentro clave. "Teníamos que ganarlo como sea, jugando bien era mejor todavía. Nos jugábamos mucho, era un momento difícil por todo lo que nos venía pasando. Había chicos que necesitaban jugar y todos querían hacerlo. Soy agradecido a ellos porque siempre quieren estar, eso demuestra lo que sienten más allá de la profesión, dejan muchas cosas", lanzó.

La victoria llegó a través de un penal convertido por Luciano Vietto, que decidió picarla ante el arquero. Sobre eso, el DT bromeó: "Me los puso acá (en la garganta), se lo dije cuando paso al lado mío. La verdad que pensé que no entraba, que pegaba en el palo. Le pegó con calidad, era difícil patearlo así porque Lucho estaba volviendo, hay que tener muchos huevos de patearlo así".

El mensaje de Gustavo Costas a su plantel: "Confío a muerte en los pibes" Racing Racing Club deliró con el triunfo agónico que lo llevó a una nueva semifinal de Copa Libertadores. Gentileza Dejando atrás el triunfo ante el Tiburón, el adiestrador decidió hablar de lo que vendrá: la semifinal de América ante Flamengo. A pesar de ser un rival durísimo, Costas sacó pecho. "Estamos en un momento hermoso del club que no lo disfrutamos por todo lo que jugamos, estos chicos la verdad te dan orgullo, son unos pibes bárbaros y confío a muerte en ellos. No vamos a competir, vamos a ganar", apostó.