Racing va por el "Maracanazo" en su visita a Flamengo: Hora, TV y formaciones

El conjunto de Avellaneda buscará un buen resultado en una de las canchas más difíciles del mundo, para afrontar la vuelta de forma cómoda como local.

Racing es el único equipo argentino que se encuentra en carrera en la Copa Libertadores de América y este miércoles visitará a Flamengo en el Maracaná, uno de los equipos más poderosos del continente, que cuenta con un plantel lleno de figuras.

Este duelo se llevará a cabo este miércoles desde las 21:30, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, y lo transmitirá Telefé y Fox Sports.

image Racing enfrentará este compromiso sabiendo que no es el favorito de la serie, ya que el Mengao cuenta con un plantel valuado en más de 500 millones de euros, según BeSoccer y también ha demostrado un gran rendimiento al ganar nueve de los últimos trece partidos que disputó como local ante equipos argentinos en la Libertadores.

En cuanto a resultados, el equipo de Avellaneda, triunfó en sus dos partidos de cuartos de final por 1-0 y tiene la firme intención de sostener su fortaleza defensiva y busca un gol que le permita encarar la vuelta con ilusión. El equipo de Gustavo Costas llega a esta serie en un buen momento, ya que de los últimos nueve partidos que disputó solo perdió uno (ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina). Durante esta buena seguidilla, el equipo de Avellaneda le ganó la serie de cuartos de final de Copa Libertadores a Vélez con un global de 2-0 (1-0 en la ida y en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro triunfos y dos empates.

En lo que respecta al historial entre ambos equipos, los números son equilibrados: una victoria, cuatro empates y una derrota en seis enfrentamientos oficiales.