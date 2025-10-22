22 de octubre de 2025 - 12:19

Racing va por el "Maracanazo" en su visita a Flamengo: Hora, TV y formaciones

El conjunto de Avellaneda buscará un buen resultado en una de las canchas más difíciles del mundo, para afrontar la vuelta de forma cómoda como local.

Flamengo vs Racing en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs Racing en la semifinal de la Copa Libertadores

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Racing es el único equipo argentino que se encuentra en carrera en la Copa Libertadores de América y este miércoles visitará a Flamengo en el Maracaná, uno de los equipos más poderosos del continente, que cuenta con un plantel lleno de figuras.

Leé además

El DT Gustavo Costas el técnico del equipo de fútbol de Racing

Gustavo Costas demostró plena confianza en Racing Club para la Libertadores: "Vamos a ganar"

Por Redacción Deportes
Pato OWard, Jak Crawford, Frank Vesti, Paul Aron y Antonio Fuoco, cinco de los nueve rookies que tendrán su chance en la F1.

Sangre joven en la F1: los nuevos pilotos que tendrá el GP de México

Por Nicolás Salas

Este duelo se llevará a cabo este miércoles desde las 21:30, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, y lo transmitirá Telefé y Fox Sports.

En cuanto a resultados, el equipo de Avellaneda, triunfó en sus dos partidos de cuartos de final por 1-0 y tiene la firme intención de sostener su fortaleza defensiva y busca un gol que le permita encarar la vuelta con ilusión. El equipo de Gustavo Costas llega a esta serie en un buen momento, ya que de los últimos nueve partidos que disputó solo perdió uno (ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina). Durante esta buena seguidilla, el equipo de Avellaneda le ganó la serie de cuartos de final de Copa Libertadores a Vélez con un global de 2-0 (1-0 en la ida y en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro triunfos y dos empates.

En lo que respecta al historial entre ambos equipos, los números son equilibrados: una victoria, cuatro empates y una derrota en seis enfrentamientos oficiales.

flamengo_565937208_18536459515045327_2347754030068336876_n
Jorginho, la gran figura de Flamengo

Jorginho, la gran figura de Flamengo

Flamengo vs Racing: posibles formaciones para este duelo de semifinales de Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo Emerson Royal; Erick Pulgar, Jorginho; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

  • Estadio: Maracaná
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecu)
  • Hora: 21:30.
  • TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+

Minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors

Se conoció el nombre del DT que suena para dirigir a Boca Juniors

Por Cristian Reta
Frank Fabra se va de Boca Juniors

Fin de ciclo: Frank Fabra dejará Boca y reveló su posible destino

Por Cristian Reta
Lionel Messi y una preocupante lesión

¿Chau Playoffs? Lionel Messi se ausentó en las prácticas del Inter Miami

Por Cristian Reta
Nicolás Varrone, piloto argentino

¿Un argentino a la F2? El misterioso mensaje de Nico Varrone que ilusiona al automovilismo nacional

Por Cristian Reta