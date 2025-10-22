22 de octubre de 2025 - 19:03

Dolor de cabeza en Boca: dos fuertes bajas obligan el rearmado del once inicial

A pocos días del choque ante el Guapo por la Liga Profesional, Boca Juniors sumó dos bajas importantes

Milton Delgado tiene la gran chance de retornar a Boca Juniors

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors continúa planificando el duelo postergado ante Barracas Central, que se disputará el próximo lunes por la tarde. En las últimas horas, el entrenador interino Claudio Úbeda recibió dos malas noticias al respecto del equipo que se perfilaba para ir desde el arranque por la Liga Profesional.

Boca Juniors sufre por las bajas de Battaglia y Cavani:

Rodrigo Battaglia. Boca
Rodrigo Battaglia volvería a la mitad de la cancha y acompañaría a Leandro Paredes en Boca ante Independiente Rivadavia.

En la última práctica, el punto negativo lo aportó Rodrigo Battaglia. El mediocampista se retiró producto de una molestia en el soleo de su pierna derecha. Los estudios médicos fueron contundentes, y arrojaron que el futbolista sufrió un desgarro que lo marginará por tres semanas, como mínimo.

Lo de Cavani preocupa cada vez más: se perdió los últimos cuatro partidos que disputó el club, aunque en la goleada frente a Newell´s estuvo en el banco de suplentes. De cara al futuro, la idea del cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda es preservarlo para ver si puede llegar al clásico con River, que se jugará el domigo 9 de noviembre.

Milton Delgado podría volver al once inicial:

Milton Delgado, joven promesa de Boca
En cuanto a la formación inicial para chocar con Barracas, Úbeda tenía previsto mantener el equipo que perdió el sábado ante Belgrano de Córdoba, pero la lesión de Battaglia obliga a una modificación en el mediocampo, que tiene a su vez a Leandro Paredes comprometido con cuatro amonestaciones. Por ese motivo, se espera que Milton Delgado o Williams Alarcón se metan en el once inicial.

El choque ante el Guapo, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura, se tornó trascendental, ya que Boca necesita sumar una victoria para mantener la ilusión de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

