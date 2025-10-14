Boca Juniors retornó a las prácticas tras la despedida de Miguel Ángel Russo

Boca Juniors se prepara para medirse con Belgrano en La Bombonera, el próximo sábado por la tarde por el torneo doméstico.

No han sido días fáciles para Boca Juniors, debido a que tuvo que despedir a su entrenador Miguel Ángel Russo. El ánimo del plantel y el club en general no ha sido el mejor, pero las obligaciones deportivas lo obligan a dar vuelta la página y retomar los trabajos.

En el comienzo de una semana rara por lo ocurrido con el director técnico, y que será más corta porque saltará al campo de juego el próximo sábado, el plantel se movió bajo las órdenes del DT interino Claudio Úbeda e hizo fútbol.

Allí quedó claro lo que podría verse en cuanto a la formación inicial ante el elenco cordobés. Si bien la idea es respetar el 4-4-2 que le dio ciertos réditos en las fechas anteriores, las dudas aparecen en cuanto a los integrantes de ese esquema. Las dudas son varias, e incluyen a nombres de peso que intentan recuperar terreno.

Las incógnitas del Xeneize en una semana especial: image A pura velocidad, así practicó el Xeneize CABJ La primera duda es lógica: Leandro Paredes. El capitán está en la gira con la Selección Argentina, y el cuerpo técnico prende velitas para que no sufra ningún contratiempo hasta que se sume al Xeneize. De no mediar inconvenientes, el volante será titular. En caso de alguna molestia, podría aparecer Alarcón.

En el sector izquierdo aparece otra incógnita. Carlos Palacios ya recibió el alta médica tras superar su molestia, pero será evaluado con el transcurrir de las prácticas para comprobar que esté en óptimas condiciones. El que pelea palmo a palmo con el chileno es Kevin Zenón, que podría meterse en el once.